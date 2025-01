Các "thiên thần" Cameron Diaz, Drew Barrymore và Lucy Liu chúc mừng Demi Moore nhận đề cử Oscar đầu tiên thông qua buổi phỏng vấn video.

Trên Vanity Fair ngày 27/1, bốn minh tinh có cuộc gặp trực tuyến để mừng thành tựu mới của Demi Moore. Theo đó, Moore nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai Elisabeth Sparkle trong The Substance. Trước đây, cô từng đóng nhân vật phản diện - cựu thám tử Madison Lee - trong Charlie's Angeles: Full Throttle (2003), đối đầu nhóm thiên thần Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) và Alex (Lucy Liu). Đây là lần đầu tất cả hội ngộ kể từ khi cùng nhau dự sự kiện Lucy Liu nhận sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood năm 2019.

Bộ ba 'Charlie’s Angels' tái ngộ Demi Moore Trích đoạn cuộc trò chuyện của bốn diễn viên. Video: Instagram Vanity Fair

Tại buổi phỏng vấn, Drew Barrymore, 50 tuổi, nói: "Dù các bạn xem chúng tôi như những đặc vụ thiên thần hay không, chúng tôi vẫn là bốn người phụ nữ yêu thương, tôn trọng, gắn bó với nhau và từng làm việc chung. Giờ tất cả ở đây để tôn vinh tình bạn. Điều khiến chúng tôi dễ dàng đồng ý tham gia cuộc trò chuyện này là để gặp lại nhau, trò chuyện với Demi và bàn về màn thể hiện của cô ấy trong The Substance". Lucy Liu, 57 tuổi, gửi lời đến Moore: "Tôi nghĩ tôi có thể đại diện mọi người để nói với cô rằng - chúng tôi rất tự hào về cô".

Trong phim, nhân vật của Demi Moore là một ngôi sao sắp hết thời, cố gắng níu giữ tuổi xuân và sự nghiệp bằng thần dược bí ẩn mua ở chợ đen. Tuy nhiên, loại thuốc này khiến cuộc đời cô trở nên kinh hoàng. Cameron Diaz, 53 tuổi, nhận xét bộ phim cho thấy thực trạng phụ nữ bị "vật hóa" trong xã hội hiện nay, dù là ngôi sao điện ảnh hay người bình thường. Cô so sánh vai diễn của Moore như "xé nát bản hiến pháp của ngành công nghiệp phim ảnh" về định kiến hình ảnh nữ nghệ sĩ hàng thập niên qua.

Dàn sao Charlie's Angels tại buổi mừng Lucy Liu nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng năm 2019. Từ trái qua: Drew Barrymore, Lucy Liu, Demi Moore và Cameron Diaz. Ảnh: Vanity Fair

Demi Moore, 63 tuổi, là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với Ghost, A Few Good Men, Indecent Proposal, Disclosure, The Hunchback of Notre Dame. Cô từng vào danh sách người đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape.

Trong The Substance, giới chuyên môn nhận xét Moore thể hiện sự am hiểu nhân vật, truyền tải nhiều khía cạnh cảm xúc của Elisabeth: Khao khát tuổi trẻ, nỗi sợ hãi tuổi già và tuyệt vọng khi dần mờ nhạt trước công chúng. Ngoài đề cử Oscar, vai diễn này còn mang lại cho cô cúp Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp hơn 45 năm. Cô thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc trong phim hài hoặc nhạc kịch.

Trailer 'The Substance' Trailer "The Substance". Video: Beta Cinemas

Charlie's Angels (2000) là bộ phim hành động hài nổi tiếng của Mỹ, xoay quanh ba nữ thám tử hoạt động ngầm tại Los Angeles theo lệnh của người đàn ông giấu mặt tên Charlie. Tác phẩm được xem là cú hích với sự nghiệp của dàn diễn viên chính. Ngoài đời, Drew Barrymore, Cameron Diaz và Lucy Liu là bạn thân thiết. Năm 2020, Barrymore từng mời hai bạn diễn tham gia talkshow, tri ân mối quan hệ của họ suốt 20 năm qua.

"Điều tôi thích trong tình bạn này là chúng tôi luôn bên nhau trong các giây phút quan trọng, lớn lao, cũng như những khoảnh khắc nhỏ nhặt, bình thường. Chúng tôi là bạn tốt vì mối quan hệ này chân thành và có nhiều trải nghiệm với nhau", Barrymore nói tại chương trình.

Trích đoạn Demi Moore chiến đấu các Angels trong Charlies Angels Full Throttle Trích đoạn Madison Lee (Demi Moore) chiến đấu với bộ ba thiên thần trong "Charlie's Angeles: Full Throttle". Video: YouTube Scene City

Phương Thảo (theo Vanity Fair, Variety)