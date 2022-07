Bộ áo, mũ chạy cho runner nhí Kun Marathon Hạ Long

Các bé được phát bộ race-kit gồm áo, mũ, Bib... đựng trong túi đeo, đồng thời nhận huy chương khi hoàn thành đường đua nhí diễn ra ngày 23/7, tại Hạ Long.

Màu áo T-shirt giải Kun Marathon Hạ Long sẽ chia theo từng độ tuổi. Nhóm các bé 6 tuổi mặc áo màu đỏ; 7 tuổi áo màu xanh dương; 8 tuổi áo màu vàng; 9 tuổi màu hồng; 10 tuổi màu xanh lá. Tương tự các giải tổ chức trước đó, áo thi đấu được thiết kế từ chất liệu phù hợp, có khả năng thoát nhiệt, thấm hút mồ hôi.

Mặt trước áo in họa tiết nhân vật hoạt hình, tên nhà tài trợ và logo hệ thống giải chạy VnExpress Marathon. Mặt sau in tên đường chạy Kun Marathon Hạ Long 2022 và dòng chữ "Cùng Kun vận động mỗi ngày" nhằm khuyến khích trẻ tăng cường vận động, chơi thể thao để tăng cường sức khỏe. Phụ huynh đăng ký chạy cho con tại đây.

Bộ race-kit hoàn chỉnh cho các bé. Ảnh: VM

Ban tổ chức trang bị thêm cho các runner nhí mũ lưỡi trai khỏe khoắn, phong cách theo các màu áo. Các nhân vật hoạt hình in ở mặt trái và phải mũ được thiết kế riêng cho giải. Bib cũng có 5 màu, tương ứng với các độ tuổi để các em tìm đúng lượt chạy của mình.

Hoàn thành đường đua dài 700 m tại Hạ Long, tất cả các runner nhí đều được nhận huy chương. Các bé về nhất, nhì, ba mỗi lượt chạy sẽ nhận huy chương tương ứng màu vàng, đồng, xám bạc. Mặt trước in dòng chữ "Chúc mừng người chiến thắng" bằng tiếng Anh. Dây đeo bản to gam đỏ, in logo giải chạy.

Ban tổ chức trao huy chương cho các bé sau khi về đích. Ảnh: VM

Kun Marathon Hạ Long miễn phí đăng ký cho trẻ em từ 6-10 tuổi chỉ cần đảm bảo đủ thể lực chạy bộ. Thời gian diễn ra sự kiện trong cả ngày 23/7, sáng từ 7-12h và chiều là từ 13-17h, để đáp ứng số lượng 2.000 em.

Trên đường đua thiết kế đặc biệt, các bé lần lượt trải qua các thử thách đề cao tính vận động và trải nghiệm, thúc đẩy tinh thần luyện tập. Ngoài ra, trước và trong ngày thi đấu sẽ có các hoạt động bên lề hấp dẫn như giao lưu với người nổi tiếng, vận động thể chất, thăm quan gian hàng.

Kun Marathon là cơ hội để gia đình cùng nhau nghỉ ngơi tại thành phố biển. Bố mẹ có thể tham dự các đường chạy marathon, trong khi các bé vẫn có những thử thách vận động ngắn. Nhiều phụ huynh đánh giá đường chạy là thử thách độc đáo, mới lạ giúp các bé thêm trải nghiệm, tự tin hướng tới những thử thách tiếp theo trong hành trình lớn khôn. Phụ huynh đăng ký chạy cho con tại đây.

Thành Dương