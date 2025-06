Bộ ảnh tôn vinh di sản làng nghề Việt

Bộ ảnh "Vững miền di sản" do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thực hiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm sinh nhật 32 năm nhằm tri ân và tôn vinh những khoảnh khắc lao động bình dị, sự cống hiến thầm lặng của nghệ nhân làng nghề trên mọi miền tổ quốc. Trên hành trình khám phá nghề truyền thống của người Việt, bộ ảnh bắt đầu với vùng đất thanh lịch Tràng An, các nhiếp ảnh gia tập trung vào đôi bàn tay của lương y tại phố Lãn Ông, Hà Nội. Đây là đôi tay bắt mạch, sắc thuốc, bốc thang, cứu người, thể hiện sự chăm sóc âm thầm và sự kế thừa từ nghìn năm Nam dược.