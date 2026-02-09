Bộ ảnh Tết thời bao cấp của nhóm Gen Z được yêu thích

Đầu tháng 2, bộ ảnh gây chú ý, được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn.
Các bạn trẻ hóa thân những cụ già đi chợ hoa sắm Tết. Người mua cành đào, hộp mứt, người mang về bó lay ơn.
Hai bạn trẻ tái hiện ''tình yêu thời ông bà anh'', phía sau là những cành đào nở rộ, làm nổi bật không khí mùa xuân.
Các người mẫu trong ảnh đến từ một studio ở Hà Nội. Hoàng Anh Hiển (trái) - người sáng lập thương hiệu - cho biết vui khi dự án được nhiều người đón nhận, lan tỏa.
Giữa nhịp sống vội vã ngày nay, họ chọn quay về những ngày Tết xưa. Êkíp tái hiện chợ quê miền Bắc với hình ảnh cành đào, cây quất, bánh chưng xanh.
Mỗi năm, anh Hiển sẽ thực hiện một bộ ảnh cho nhân viên vào dịp năm mới, xu hướng kể những câu chuyện xưa. Qua đó, anh và êkíp muốn nhắc người trẻ nhớ rằng từng có những cái Tết không điện thoại, thiếu thốn nhưng đủ yêu thương, sum vầy.
Êkíp lên ý tưởng một tháng trước ngày chụp. Các thành viên phải mặc trang phục đúng theo yêu cầu.
Theo anh Hiển, khâu khó khăn nhất là tìm mượn và mua trang phục cho gần 30 người, từ áo len, áo bông, đôi dép để giống với hình ảnh thời ông bà. Anh Hoàng Anh Hiển cho biết phần trang phục chưa thể hoàn chỉnh, song họ mong muốn phần nào tái hiện không khí một thời.
Đến ngày chụp, các thành viên trang điểm từ 3h để có râu, tóc bạc, những nếp nhăn của người già. Sau đó, họ đến điểm chụp đầu tiên là chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ. Đây là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, mở bán từ 3h đến trưa, dịp Tết thì hoạt động xuyên đêm.
Nhóm trẻ thể hiện điệu nhảy ở thời xưa, mang lại không khí vui nhộn.
Sau chợ hoa Quảng Bá, nhóm di chuyển đến chợ Đồng Xuân và kết thúc ở Hồ Gươm lúc 16h. Để có màu ảnh vintage (cổ điển), êkíp sử dụng chiếc máy ảnh cũ, quy đổi ra giá thành ngày nay khoảng 1-2 triệu đồng. Họ cũng tham khảo hình tư liệu trên Internet, hỏi han người thân nhằm thể hiện đúng tinh thần giai đoạn bao cấp.
Trên bài đăng ở một fanpage có hơn 2,7 triệu người theo dõi, nhiều người cho rằng nhóm có ý tưởng hay, đáng yêu. Tài khoản Đăng Khoa nhận xét bộ ảnh đẹp, gửi lời cảm ơn các bạn trẻ đã tái hiện khung cảnh xưa.
Nhà văn Trương Quý nhận định bộ ảnh khá giống tinh thần những năm bao cấp, tuy nhiên còn một số ''sạn''. Chẳng hạn, trang phục của ai cũng ''xúng xính'', mang cảm giác đầy đủ quá so với bối cảnh. Ngoài ra, Việt Nam khi ấy có cơ cấu dân số trẻ, bộ ảnh nên thể hiện thêm hình ảnh của lớp thanh niên chứ không chỉ người già.
Các thành viên nhảy ở hậu trường buổi chụp ảnh.
Hoàng Anh Hiển 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Đan Phượng, Hà Nội, từng theo học khoa Kiến trúc, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Anh theo đuổi nhiếp ảnh từ năm thứ ba đại học, từng thực hiện bộ ảnh cho cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng, Á hậu Huyền My, Á hậu Tú Anh.
Phương Linh
Ảnh, video: Calica Studio