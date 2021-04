Bố Angelina Jolie muốn đóng phim của con

Jon Voight - bố Angelina Joline - nói rất thích được tham gia một bộ phim do con gái làm đạo diễn.

Trong chương trình CBS Sunday Morning ngày 26/4, Jon Voight chia sẻ về mối quan hệ với con gái. Ông trả lời khi được hỏi có muốn tham gia phim do Jolie đạo diễn: "Con bé sẽ rất khó khăn. Nhưng tất nhiên, tôi rất thích làm việc với con bé". Hai cha con từng đóng chung phim Lara Croft: Tomb Raider (2001).

Jon Voight cũng dành nhiều lời khen cho Jolie khi cô đạt thành tựu trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, nhà văn, đạo diễn. Theo ông, con gái giỏi ở việc sắp xếp và thực hiện mọi thứ. Ngoài vai trò diễn viên, Jolie từng đạo diễn sáu phim: In the Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2014), By the Sea (2015), First They Killed My Father (2017) và hai phần của Maleficent.

Jon Voight và Angelina Jolie tại Academy Awards năm 2001. Ảnh: WireImage.

Theo Entertainment Weekly, mong muốn đóng phim do con gái đạo diễn của Jon Voight khó thành hiện thực. Trong buổi phỏng vấn hôm 21/4, Jolie cho biết cô đam mê làm đạo diễn nhưng phải từ bỏ vì hoàn cảnh gia đình. Hiện tại, việc làm mẹ và các thủ tục liên quan đến việc ly hôn chiếm hầu hết quỹ thời gian của cô. "Tôi không thể tiếp tục công việc đó suốt vài năm qua. Tôi phải nhận những dự án ngắn hạn và dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Vì vậy, tôi quay lại với nghề diễn viên", cô nói.

Angelina Jolie và bố có nhiều năm bất hòa đến mức không nhìn mặt nhau. Theo E! News, Brad Pitt chính là người hàn gắn mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, minh tinh không chia sẻ nhiều với bố. Trong bài phỏng vấn trên New York Times năm ngoái, minh tinh nhắc lại cuộc ly hôn của bố mẹ. Cha cô - diễn viên Jon Voight - ngoại tình, khiến gia đình đổ vỡ. Bà Marcheline dần bỏ diễn xuất để tập trung nuôi con. Angelina kể: "Giấc mơ trở thành diễn viên của bà tan vỡ ở tuổi 26. Sau khi mẹ mất, tôi tìm thấy một vài video diễn xuất của bà. Bà rất tài năng, lẽ ra đã làm nên chuyện tại Hollywood".

Those Who Wish Me Dead trailer Angelina Jolie trở lại màn ảnh rộng với vai lính cứu hỏa trong phim "Those Who Wish Me Dead" trong tháng 5. Video: CGV.

Hiểu Nhân