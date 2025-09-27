BNSF và Hobby Lobby mở cơ sở liên vận tại Oklahoma City

MỹThỏa thuận hợp tác giữa BNSF Railway và Hobby Lobby sẽ tinh giản chuỗi cung ứng mở ra cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp.

BNSF Railway vừa công bố kế hoạch hợp tác với Hobby Lobby để mở một cơ sở liên vận (intermodal facility) tại Oklahoma City. Cơ sở rộng khoảng 17 ha (42 mẫu Anh), dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 11, sẽ giúp đơn giản hóa hoạt động vận chuyển container từ cảng Long Beach và cảng Los Angeles đến mạng lưới phân phối của Hobby Lobby tại Oklahoma City (Mỹ).

Ông Jon Gabriel, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm tiêu dùng của BNSF, cho biết khi đạt công suất tối đa, cơ sở này có thể loại bỏ tới 40.000 chuyến xe tải mỗi năm, góp phần tạo nên một chuỗi cung ứng hiệu quả hơn nhiều. "Việc mở rộng sang thị trường đường sắt mới là minh chứng rõ nét cho việc chúng tôi lắng nghe nhu cầu của khách hàng, đồng thời tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy cơ hội tăng trưởng chung trên toàn khu vực", ông Gabriel nhấn mạnh.

Trong tương lai, nông dân và các doanh nghiệp khác tại Oklahoma cũng sẽ có cơ hội tận dụng cơ sở này để phục vụ hoạt động xuất khẩu sang Bờ Tây, theo thông cáo.

Đầu máy xe lửa của BNSF Railway - doanh nghiệp đường sắt đang hợp tác với Hobby Lobby để xây dựng một cơ sở liên vận tại thành phố Oklahoma, nhằm giúp nhà bán lẻ tinh giản chuỗi cung ứng. Nguồn: BNSF

Thời gian qua, BNSF đã triển khai nhiều động thái nhằm hỗ trợ các chủ hàng tìm kiếm dịch vụ vận tải nhanh chóng, tinh gọn hơn. Hồi đầu năm nay, BNSF hợp tác với Norfolk Southern khai trương dịch vụ đường sắt liên vận kết nối Liên minh cảng biển Tây Bắc (Northwest Seaport Alliance) với Chicago, giúp rút ngắn 3 ngày vận chuyển so với thông thường. Ngoài ra, vào tháng 7, BNSF cũng giới thiệu dịch vụ vận chuyển tốc hành giữa Los Angeles và Houston, nhanh hơn 24 giờ so với sản phẩm tiêu chuẩn và nhanh hơn 48 giờ so với dịch vụ trước đó.

BNSF Railway là một trong những công ty đường sắt chở hàng lớn nhất Bắc Mỹ, với mạng lưới trải dài hơn 32.500 dặm đường ray tại 28 bang và ba tỉnh của Canada. Công ty chuyên vận chuyển đa dạng hàng hóa, từ nông sản, năng lượng, hàng tiêu dùng đến các sản phẩm công nghiệp.

Hobby Lobby là chuỗi bán lẻ đồ thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất hàng đầu tại Mỹ, hiện sở hữu hơn 1.000 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty có trụ sở chính tại Oklahoma City, được biết đến với hệ thống phân phối quy mô lớn và khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhanh chóng.

Hải My (Theo Supply Chain Dive)