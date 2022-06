BMW X1 thế hệ mới tăng kích thước, thêm tính năng

Mẫu crossover tinh chỉnh thiết kế, kích thước tổng thể nhỉnh hơn so với thế hệ cũ, và giá bán tăng 1.200 USD.

X1 thế hệ thứ ba tăng kích thước, với những đường nét thiết kế giống "đàn anh" X7 mới. Tùy thị trường, xe bán ra với hai phiên bản gồm máy xăng xDrive28i dẫn động 4 bánh và bản thuần điện iX1.

X1 2023 có chiều dài 4.500 mm, tức dài hơn 50 mm so với thế hệ cũ. Trục cơ sở cũng dài hơn 22 mm, đạt mức 2.692 mm. Chiều rộng và cao cũng tăng đôi chút, lần lượt là 1.844 mm và 1.643 mm.

Dọc thân xe là những đường gân sắc nét và cũng kéo dài hơn so với thế hệ cũ, nên khiến X1 càng giống X7 khi nhìn từ xa. Bộ vành với các kích thước tùy chọn gồm 18, 19 và 20 inch.

X1 thế hệ mới có những đường nét hao hao đàn anh X7, những đường gân sắc nét và trường xe hơn thế hệ cũ. Ảnh: BMW

Thiết kế nội thất thay đổi gần như hoàn toàn, với đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch đi liền với màn hình thông tin giải trí 10,7 inch. Thiết kế này từng gây ấn tượng khi lần đầu xuất hiện trên i4 và iX mới, giờ đây lần lượt áp dụng cho các sản phẩm khác của BMW.

Thiết lập này hỗ trợ cho hệ điều hành iDrive 8 - phiên bản mới nhất của hệ thống thông tin giải trí nhà BMW và cũng từng lần đầu xuất hiện trên các mẫu xe điện. Định vị, Apple CarPlay và Android Auto là tiêu chuẩn. Các nâng cấp được thực hiện thông qua OTA.

Điều khiển điều hòa hai vùng là tiêu chuẩn, và gạt mưa cảm biến tự động kích hoạt cũng như đèn pha. Kể cả các phiên bản tiêu chuẩn cũng có 4 cổng sạc USB-C, hai ổ cắm 12V và một loạt hệ thống hỗ trợ tài xế. Hàng ghế sau có thể gập 40/20/40.

Giống trước đây, BMW trang bị cho chiếc crossover những tính năng an toàn như điều khiển hành trình thích ứng với Stop and Go, hỗ trợ tắc đường và giữ làn đường. Ngoài ra là phanh khẩn cấp tự động phía trước, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn và phát hiện điểm mù cũng là tiêu chuẩn.

X1 thế hệ mới bản tiêu chuẩn trang bị động cơ 2 lít, turbo, 4 xi-lanh với công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, tức tăng 13 mã lực và 37 Nm so với thế hệ cũ. Trong khi đó, bản xDrive28 cũng chỉ nặng hơn 11 kg so với trước - một sự khác biệt không quá lớn so với việc tăng kích thước cũng như sức mạnh.

X1 mới sử dụng hộp số ly hợp kép DCT mới, mà hãng nói rằng sự kết hợp này giúp xe tăng tốc 0-97 km/h sau 6,2 giây, giảm khoảng 0,2 giây so với thế hệ cũ. Các phiên bản trang bị gói M Sport có lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Các phiên bản M Sport cũng có những khác biệt ở ngoại thất cũng như kỹ thuật, gồm hệ thống treo thích ứng, vô-lăng M và ghế thể thao. Tùy chọn vành 20 inch và lốp run-flat thuộc gói M Sport giúp X1 có thể đạt tốc độ tối đa 240 km/h trong khi các bản tiêu chuẩn là 214 km/h. X1 có khoảng sáng gầm 205 mm.

BMW X1 xDrive28 dự kiến có mặt tại các đại lý ở Mỹ trong quý IV. Chiếc crossover không phải là sản phẩm bán chạy hàng đầu của hãng Đức, nếu so với các "đàn anh" X3 và X5, nhưng lại chứng tỏ sự quan trọng trong việc tiếp cận khách hàng trẻ hơn.

Tại Việt Nam, X1 thế hệ hiện hành bán ra chỉ một phiên bản sDrive18i xLine LCI với giá khởi điểm 1,859 tỷ đồng.

Mỹ Anh (theo Forbes)