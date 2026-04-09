BMW ưu đãi nhiều dòng xe, cao nhất hơn một tỷ đồng

BMW áp dụng ưu đãi cho toàn bộ dải sản phẩm ở Việt Nam, xe điện iX3 ghi nhận mức giảm đến 1,094 tỷ đồng, áp dụng trong tháng 4.

Toàn bộ dải sản phẩm của BMW tại Việt Nam đều được giảm giá trong tháng 4, gồm xe lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu và ôtô điện.

BMW X3 phiên bản mới tại Việt Nam. Ảnh: BMW

Ở nhóm xe lắp trong nước (CKD), hãng Đức ưu đãi các dòng 3 Series, X3, 5 Series và X5. Theo hãng, đây là những mẫu xe đóng vai trò nền tảng doanh số tại thị trường Việt Nam. Trong đó, BMW 3 Series nhận mức giảm cao nhất 330 triệu đồng tuỳ phiên bản. BMW X3 nhận hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng, BMW 5 Series giảm nhiều nhất trong nhóm CKD, ưu đãi đến 650 triệu đồng và BMW X5 được giảm khoảng 261 triệu đồng.

Với nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc, BMW X4 giảm 630 triệu đồng, X6 giảm đến 610 triệu đồng. BMW 430i Convertible có ưu đãi khoảng 50 triệu đồng, trong khi mẫu roadster Z4 nhận ưu đãi tối đa 263 triệu đồng.

Nhóm xe điện có mức giảm giá lớn nhất trong tháng 4, hãng cho biết đây là mức ưu đãi kỷ lục nhằm thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh.

Mẫu SUV điện BMW iX3. Ảnh: BMW

BMW iX3 giảm đến 1,094 tỷ đồng so với giá niêm yết, là mẫu xe có mức ưu đãi cao nhất trong tháng 4. Mẫu Gran Coupé thuần điện i4 nhận ưu đãi 849 triệu và BMW i7 giảm 350 triệu đồng. BMW cho biết, các dòng xe điện được hãng hỗ trợ lắp đặt trụ sạc tại nhà, đi kèm hậu mãi riêng.

Ở phân khúc cao cấp gồm 7 Series, X7 và i7, người mua sẽ nhận ưu đãi 300 triệu, 600 triệu hoặc 850 triệu đồng. Theo hãng, các dòng xe trong nhóm này còn đi kèm các đặc quyền riêng như dịch vụ khách hàng cao cấp và trải nghiệm cá nhân hóa, góp phần nâng tầm giá trị sở hữu.

BMW 7 Series thuộc phân khúc sedan cỡ lớn. Ảnh: BMW

Theo các chuyên gia, việc BMW đồng loạt áp dụng ưu đãi cho toàn bộ dải sản phẩm hứa hẹn sẽ tạo sức hút mạnh trên thị trường, mở ra cơ hội giúp nhiều người dùng tiếp cận dòng xe sang với chi phí tối ưu. BMW Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao, chương trình ưu đãi tháng 4 sẽ là thời điểm lý tưởng để người dùng nâng cấp xe khi cả giá trị tài chính lẫn trải nghiệm đều đạt mức hấp dẫn trong năm.

Quang Anh