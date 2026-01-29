BMW ưu đãi hơn 1 tỷ đồng dịp đầu năm

Nhiều dòng xe BMW được hãng áp dụng ưu đãi, mức cao nhất hơn 1 tỷ đồng cho hai mẫu thuần điện.

Chương trình ưu đãi được Thaco Auto và BMW triển khai, có mức hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng, kèm chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho hai dòng xe điện BMW iX3 và i4. Sau giảm giá, chi phí sở hữu hai dòng xe này tương đương xe xăng cùng phân khúc. Người dùng mua các dòng thuần điện của BMW nhận thêm bộ sạc nhanh Wallbox, miễn phí sạc pin tại các điểm sạc của Thaco Auto trên toàn quốc.

Dòng xe thuần điện BMW iX3. Ảnh: BMW

Các dòng xe xăng như 530i M Sport (G30), 4 series Gran Coupe, X4, Z4 và X6 nhận ưu đãi cao nhất 625 triệu đồng, mức giảm cao nhất của BMW từ khi vào thị trường Việt Nam. Các dòng xe thuộc nhóm BMW Luxury Class như X5, X7, 7 series và i7 nhận ưu đãi cao nhất hơn 900 triệu đồng.

Người mua được tham gia chương trình đào tạo lái xe, chăm sóc xe, hưởng 7 đặc quyền cao cấp từ BMW Exellence Club (BEC) gồm: giao xe tại nhà; ưu tiên tiếp nhận và làm dịch vụ; làm đẹp xe miễn phí; đưa đón khi công tác ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM; tham dự sự kiện đặc biệt; sở hữu thẻ Accor và sử dụng sân tập golf.

BMW 530i M Sport nhận ưu đãi đến 625 triệu đồng. Ảnh: BMW

Với các mẫu lắp ráp trong nước, BMW 3 series giảm giá 150 triệu đồng, X3 (G01) giảm 340 triệu đồng, X3 thế hệ mới giảm 175 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất X3 30 xDrive M Sport Pro cũng được hãng mở bán tại thị trường Việt Nam. Dòng sedan 520i (G30) giảm 285 triệu đồng.

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro được mở bán tại Việt Nam. Ảnh: BMW

Đại diện Thaco Auto cho biết, người ký hợp đồng mua xe BMW (lắp ráp trong nước) trước Tết Nguyên đán sẽ nhận thêm ưu đãi từ hãng, ưu đãi giá phụ tùng chính hãng 30-49%, áp dụng cho các dòng E, F, G series. Các dòng xe BMW tại Việt Nam được bảo hành chính hãng 5 năm, không giới hạn số km. Chương trình ưu đãi này áp dụng tùy dòng xe và số lượng xe hiện hành.

Quang Anh