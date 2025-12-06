BMW ưu đãi 100% lệ phí trước bạ nhiều dòng xe

Thaco Auto tung loạt ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe BMW, mức cao nhất hơn 1 tỷ đồng cho xe điện, áp dụng trong tháng 12.

Tháng cuối năm, nhà phân phối Thaco Auto và BMW triển khai ưu đãi quy mô lớn, gồm lệ phí trước bạ và quà tặng dịch vụ, dành cho người mua xe và hoàn tất thủ tục trong tháng.

Ở nhóm xe lắp ráp trong nước, BMW 5 series (G30) có mức ưu đãi sâu nhất, ở mức 465 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Sau ưu đãi, giá khởi điểm của mẫu sedan hạng sang này từ 1,694 tỷ đồng.

BMW X3 thế hệ mới nhận ưu đãi 150 triệu đồng. Ảnh: BMW

Hai dòng xe chủ lực khác là 3 series và X3 (G01) cũng được điều chỉnh giá mạnh. Cụ thể, 3 series nhận ưu đãi tối đa 290 triệu, đưa giá bán về từ 1,499 tỷ đồng. Mẫu gầm cao X3 (G01) ưu đãi 340 triệu, giá từ 1,919 tỷ đồng. Riêng phiên bản X3 thế hệ mới vừa ra mắt, hãng ưu đãi 150 triệu, giá bán từ 2,104 tỷ đồng. Mẫu gầm cao BMW X5 nhận ưu đãi hơn 80 triệu đồng, giá bán X5 từ 3,079 tỷ đồng.

Đối với xe nhập khẩu, ưu đãi 480 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ, được áp dụng cho 530i M Sport (G30), 4 series Gran Coupe và X4. Hai dòng xe mang tính cá nhân hóa cao là Z4 và X6 nhận ưu đãi tương đương 50% trước bạ, trị giá hơn 300 triệu đồng.

Dòng xe điện của BMW nhận ưu đãi hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: BMW

Nhóm xe điện ghi nhận mức giảm kỷ lục trong đợt này. Hai mẫu iX3 và i4 được ưu đãi hơn 1 tỷ đồng, kèm chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ. Giá bán sau ưu đãi của iX3 là 2,495 tỷ đồng và i4 từ 2,950 tỷ đồng. Ngoài ra, chủ xe điện được tặng bộ sạc nhanh WallBox và miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc Thaco Auto toàn quốc.

Với nhóm xe hạng sang gồm X7, 7 series, i7, nhà phân phối áp dụng mức ưu đãi hơn 700 triệu đồng. Người sở hữu các dòng xe này sẽ gia nhập câu lạc bộ BMW Excellence Club (BEC) với 7 đặc quyền như: giao nhận xe tại nhà, ưu tiên dịch vụ, làm đẹp xe miễn phí, xe đưa đón tại các thành phố lớn và thẻ hội viên Accor...

Bên cạnh ưu đãi về giá, từ nay đến hết 31/12, Thaco Auto tổ chức chương trình bốc thăm may mắn "Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng", dành cho khách mua các dòng Z4, 4 series, 5 series (G30), 7 series, X4, X5, X6, X7, BMW XM, BMW M, i4, iX3 và i7. Giải đặc biệt là một chiếc BMW 520i, kèm các giải thưởng kỳ nghỉ dưỡng 5 sao trị giá 100 triệu đồng và các voucher dịch vụ lifestyle.

BMW 5 series tại Việt Nam. Ảnh: BMW

Theo hãng, khách mua xe dịp cuối năm cũng nhận thêm chương trình "Ưu đãi cuối năm, tận hưởng hành trình" với mức ưu đãi giá cho phụ tùng chính hãng từ 30% – 49% (áp dụng cho các dòng xe E, F, G series), cùng bảo hành chính hãng 5 năm không giới hạn số km, đảm bảo an tâm cho người dùng xe sang BMW. Ưu đãi trong chương trình này áp dụng tùy dòng xe và số lượng xe hiện hành.

Quang Anh