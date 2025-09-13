BMW tung ưu đãi hàng trăm triệu đồng cho nhiều mẫu xe

Người dùng có cơ hội trúng thưởng xe BMW 5 series, kèm ưu đãi đến 700 triệu đồng khi mua dòng xe điện iX3 và i4, áp dụng từ tháng 9.

Thaco Auto và BMW triển khai chương trình ưu đãi kép cho khách mua xe trong dịp này, cơ hội rút thăm trúng thưởng xe 520i và giảm giá hàng trăm triệu đồng cho nhiều dòng xe của hãng.

Cụ thể, khách mua xe trong thời gian này nhận cơ hội rút thăm trúng thưởng. Giải Đặc biệt xe BMW 520i trị giá 1,979 tỷ đồng; giải Nhất kỳ nghỉ dưỡng cho 2 người tại resort 5 sao trị giá 100 triệu đồng; giải Nhì và giải Ba là voucher lifestyle trị giá 50 và 20 triệu đồng.

Cơ hội trúng thưởng xe 5 series trị giá gần 2 tỷ đồng khi mua xe BMW. Ảnh: BMW Việt Nam

Theo hãng, chương trình này diễn ra từ 1/9 đến 31/12, áp dụng cho khách mua các dòng xe Z4, 4 series, 5 series (G30), 7 series, X4, X5, X6, X7, BMW XM, BMW M, i4, iX3 và i7. Sau khi chương trình kết thúc, hãng sẽ tổ chức lễ rút thăm trúng thưởng công khai vào tháng 1/2026.

Xe điện BMW nhận ưu đãi đến 700 triệu đồng trong tháng 9. Ảnh: BMW Việt Nam

Ngoài chương trình trên, người mua xe sẽ nhận mức giảm tiền mặt trực tiếp, cao nhất là mẫu iX3 và i4 mức giảm đến 700 triệu đồng, miễn 100% lệ phí trước bạ, hãng tặng bộ sạc Wallbox và miễn phí sạc tại hệ thống trạm của Thaco Auto. Hai mẫu 430i Gran Coupe và 530i M Sport LCI ưu đãi gần 300 triệu đồng, trong khi BMW Z4, X4 và X6 giảm gần 180 triệu đồng. Dòng xe lắp ráp trong nước như 3 series, X3, 5 series và X5 giảm 150 triệu đồng.

Với mức giảm trên, 3 series sẽ có giá bán từ 1,599 tỷ đồng, sở hữu các trang bị như màn hình cong, vô-lăng thể thao mới, sạc không dây, tính năng Connected Drive và camera 360 độ. Các dòng xe cao cấp như X7, 7 series, BMW M cũng nhận ưu đãi đến 650 triệu đồng. Khách sở hữu xe trong thời gian này sẽ nhận đặc quyền tham gia chương trình đào tạo lái xe "White Glove" và 7 đặc quyền từ CLB dành riêng cho chủ dòng xe BMW Luxury Class.

Các đặc quyền trên gồm: giao xe tại nhà; ưu tiên tiếp nhận và làm dịch vụ; làm đẹp xe miễn phí; đưa đón khi công tác ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM; dự sự kiện đặc biệt; sở hữu thẻ Accor và sử dụng sân tập golf.

Quang Anh