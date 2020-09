BMW series 5 Li 2021 - 'đàn em' lớn hơn cả series 7

Trung QuốcPhiên bản trục cơ sở dài của series 5 dành cho thị trường đông dân nhất thế giới có chiều dài nhỉnh hơn series 7 bản tiêu chuẩn.

Series 5 Li nhỉnh hơn "đàn anh" (bản tiêu chuẩn) cả về chiều dài tổng thể lẫn trục cơ sở, lần lượt là 5.106 mm so với 5.098 mm, và 3.105 mm so với 3.070 mm. Tuy nhiên, nếu so với chính series 7 trục cơ sở dài, series 5 Li vẫn nhỏ hơn, bởi series 7 Li dài 5.268 mm và trục cơ sở 3.210 mm.

BMW series 5 Li 2021 cho thị trường Trung Quốc đã được giới thiệu trực tuyến vào đầu tháng 9, với trục cơ sở vượt trội - một đặc điểm ưa thích của khách hàng ở quốc gia Đông Á đối với các mẫu xe sang. Series 5 Li là một sản phẩm của liên doanh Brilliance-BMW.

Series 5 Li 2021 tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2020. Ảnh: PC Auto

Tại triển lãm ôtô Bắc Kinh - sự kiện diễn ra 26/9-5/10 - xe trưng bày là phiên bản 530Li với gói trang bị M Sport. Động cơ xăng dung tích 2 lít, tăng áp.

Mẫu sedan trang bị hệ điều hành Operating System 7 mới nhất, với tính năng hỗ trợ tài xế thông minh. Cửa sổ trời toàn cảnh Sky Lounge và hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với hai màn hình cảm ứng. Liên doanh của BMW đang phát triển phiên bản 4 chỗ, với hai ghế sau riêng biệt.

Hành khách ở hàng ghế sau có thêm không gian để chân nhờ trục cơ sở dài tới 3.105 mm. Ảnh: PC Auto

Bên cạnh series 5 Li 2021, BMW cũng giới thiệu phiên bản 535Le với động cơ 2 lít, turbo-4 và một động cơ điện cho tổng công suất 288 mã lực. Khách hàng Trung Quốc còn có thể chọn giữa 525Li và 530Li, đều dùng cùng loại động cơ nhưng thông số khác nhau.

Cụ thể, 525Li công suất 181 mã lực, trong khi 530Li là 248 mã lực với sự hỗ trợ của hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu sau.

Trong 2019, series 5 Li phiên bản hiện hành (giá 66.000-110.000 USD) bán được gần 174.000 chiếc riêng tại Trung Quốc. Bản 2021 chưa có giá bán.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, Carscoops)