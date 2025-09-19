BMW muốn bỏ đại lý, bán xe trực tiếp cho khách hàng

Hãng Đức muốn áp dụng mô hình bán hàng trực tiếp thay vì đại lý truyền thống, giúp cắt giảm chi phí và định hình lại trải nghiệm mua xe.

Những thay đổi lớn đang chờ đón BMW tại châu Âu. Sau khi giới thiệu thành công mô hình bán hàng qua đại lý cho Mini, thương hiệu BMW cũng sẽ áp dụng phương pháp tương tự, thay đổi cách thức bán xe trên khắp lục địa. Hãng Đức cho biết sự thay đổi này sẽ tinh giản hoạt động, cắt giảm chi phí và cuối cùng là cải thiện trải nghiệm mua hàng cho khách.

BMW đã dự định chuyển sang mô hình bán hàng trực tiếp vào đầu năm 2026, mặc dù mốc thời gian đó hiện đã bị lùi lại một năm. Thương hiệu vẫn dự định triển khai mô hình này, với trình tự cụ thể cho từng thị trường sẽ được xác nhận sau. Mini là thương hiệu đầu tiên thực hiện chuyển đổi vào 2024, ra mắt tại Italy, Ba Lan và Thụy Điển trước khi mở rộng sang 20 thị trường khác.

Mẫu BMW XM hiện có giá bán tại Đức từ 133.800 euro (khoảng 157.000 USD). Ảnh: BMW

Jochen Goller, giám đốc khách hàng, thương hiệu và kinh doanh của tập đoàn BMW, nói với Auto News rằng phản hồi về mô hình mới "rất tích cực".

"Thành thật mà nói, chúng tôi thậm chí còn tin tưởng hơn trước rằng đó là cách tiếp cận đúng đắn", ông nói. "Hiện tại, quy trình bán hàng trọn gói đang hoạt động hiệu quả, từ khâu tạo khách hàng tiềm năng đến khâu bàn giao, và phản hồi nhận được rất tích cực".

Theo mô hình bán hàng trực tiếp mới, các đại lý sẽ không còn sở hữu hàng tồn kho và không có khả năng tự thương lượng giá. Thay vào đó, các đại lý sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ trung gian, trong khi nhà sản xuất ôtô sở hữu hàng tồn kho và tài trợ cho các chiến dịch tiếp thị và bán hàng. Sau đó, các đại lý sẽ nhận được một phần doanh thu từ việc mua xe thông qua một khoản phí cố định.

Theo ước tính của ngành, phương pháp tiếp cận này có thể cắt giảm chi phí phân phối từ 10% trở lên, mang lại cho các thương hiệu một kênh liên lạc trực tiếp với khách hàng trong suốt quá trình mua hàng và kiểm soát chặt chẽ hơn về giá cả, điều trước đây bị làm loãng bởi các cuộc đàm phán với từng đại lý.

Một số nhà sản xuất ôtô cũng đã công bố sẽ áp dụng mô hình bán hàng trực tiếp, nhưng hầu như tất cả đều đã gác lại ý tưởng này. Gần đây, Volkswagen tại Ireland cho biết không còn theo đuổi hình thức bán hàng trực tuyến trực tiếp cho người tiêu dùng cho các thương hiệu của mình.

Sau khi công bố kế hoạch chuyển đổi sang mô hình đại lý bán hàng trực tiếp cho khách hàng bắt đầu từ năm 2026, quyết định này đã bị đảo ngược vào khoảng tháng 7 vừa qua. Hãng sẽ tiếp tục mô hình đại lý nhượng quyền truyền thống để bán xe tại Ireland.

BMW vẫn chưa công bố ngày chính xác về việc chuyển đổi sẽ diễn ra. Trong một tuyên bố về sự chậm trễ này, một đại diện của BMW cho biết hãng "đã xem xét lại trình tự triển khai và đưa ra thị trường, thực hiện một số điều chỉnh nhỏ đối với tiến độ chung để đảm bảo việc triển khai nhanh chóng và đạt được mức độ hoàn hảo trong vận hành".

Mỹ Anh