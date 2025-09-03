BMW Motorrad Vision CE - môtô điện tương lai

ĐứcMẫu xe hai bánh chạy điện gắn khung chống lật, bảo vệ người lái, tự cân bằng, ra mắt tại IAA Mobility 2025.

Thương hiệu môtô Đức BMW Motorrad giới thiệu mẫu ý tưởng Vision CE Concept trước khi ra mắt chính thức tại Triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich ngày 8/9. Vision CE là mẫu xe ga điện gắn khung chống lật, giúp loại bỏ mũ bảo hiểm và quần áo bảo bộ, theo chia sẻ từ hãng.

Mẫu concept phát triển từ CE 04 và một mẫu xe lăn điện. Phần đầu xe thiết kế truyền thống và kết nối với hai thanh vuông bao quanh người điều khiển. Xe trang bị đèn pha LED thanh mảnh, đèn phụ gắn trên khung chống lật, kính chắn gió nhỏ. Kiểu thiết kế hình ống lặp lại ở đuôi xe. Chiếc concept còn có thể cá nhân hóa, như loa bluetooth có thể tháo rời, mui xe trong suốt, giá hành lý.

Vision CE Concept lắp yên đơn thiết kế độc đáo, với tựa lưng, tựa đầu và dây đai an toàn. Một phần lưới kim loại phía trên tựa đầu đóng vai trò như một lớp bảo vệ bổ sung. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số kích thước lớn và tay lái kiểu truyền thống. Sàn để chân rộng, Cổng sạc có nắp đậy ở phía trước.

BMW không hé lộ nhiều về mẫu xe ý tưởng này, nhưng xác nhận đây là xe điện có chức năng tự cân bằng, cho phép tự cân bằng hoàn toàn khi đỗ. Ngoài ra, Vision CE thiết kế để mang đến cho người dùng cảm giác tự do hơn cũng như trải nghiệm lái thoải mái.

Triển lãm IAA Mobility 2025 diễn ra tại Munich, Đức từ ngày 8/9 đến 14/9.

