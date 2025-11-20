BMW M4 Competition - xe thể thao giá gần 6 tỷ đồng

Số lượng giới hạn vài chiếc BMW M4 Competition M xDrive được Thaco nhập về theo đơn đặt hàng của khách. Đây là phiên bản định vị giữa M4 tiêu chuẩn và bản cao cấp nhất CS tại Đức.
Giá khởi điểm của M4 Competition M xDrive khoảng gần 6 tỷ đồng. Mẫu xe trong bài viết thêm một số option nâng cao, nâng giá bán lên 7,273 tỷ đồng.
Số lượng giới hạn vài chiếc BMW M4 Competition M xDrive được Thaco nhập về theo đơn đặt hàng của khách. Đây là phiên bản định vị giữa M4 tiêu chuẩn và bản cao cấp nhất CS tại Đức.
Giá khởi điểm của M4 Competition M xDrive khoảng gần 6 tỷ đồng. Mẫu xe trong bài viết thêm một số option nâng cao, nâng giá bán lên 7,273 tỷ đồng.
M4 nói chung là phiên bản coupe của dòng M3 4 cửa do nhánh M của BMW chế tạo dựa trên dòng BMW Series 3 tiêu chuẩn. Khác biệt chủ yếu ở thiết kế hai cửa, trụ B tiêu biến và vuốt thấp về sau, đem đến chất thời trang cho một mẫu xe thiên về vận hành cực đoan.
Kích thước dài x rộng x cao của M4 Competition là 4.801 x 1.887 x 1.397 mm, trục cơ sở 2.857 mm. Khối lượng không tải của xe khoảng hơn 1,7 tấn.
M4 nói chung là phiên bản coupe của dòng M3 4 cửa do nhánh M của BMW chế tạo dựa trên dòng BMW Series 3 tiêu chuẩn. Khác biệt chủ yếu ở thiết kế hai cửa, trụ B tiêu biến và vuốt thấp về sau, đem đến chất thời trang cho một mẫu xe thiên về vận hành cực đoan.
Kích thước dài x rộng x cao của M4 Competition là 4.801 x 1.887 x 1.397 mm, trục cơ sở 2.857 mm. Khối lượng không tải của xe khoảng hơn 1,7 tấn.
Mẫu xe về Việt Nam thuộc phiên bản nâng cấp mới nhất với đèn định vị dạng móc câu kép. Đèn pha LED phía trước, nắp ca-pô với những đường dập nổi cơ bắp.
Mẫu xe về Việt Nam thuộc phiên bản nâng cấp mới nhất với đèn định vị dạng móc câu kép. Đèn pha LED phía trước, nắp ca-pô với những đường dập nổi cơ bắp.
Mẫu xe trong bài viết trang bị gói ngoại thất M Carbon. Các chi tiết như ốp lườn hông, cản trước, sau, trần xe bên ngoài, cánh gió đuôi xe, ốp gương chiếu hậu đều là carbon.
Mẫu xe trong bài viết trang bị gói ngoại thất M Carbon. Các chi tiết như ốp lườn hông, cản trước, sau, trần xe bên ngoài, cánh gió đuôi xe, ốp gương chiếu hậu đều là carbon.
Bộ phanh ceramic tùy chọn thêm trên xe giá khoảng 650 triệu đồng, đi cùng là cùm phanh hiệu năng cao M màu vàng. Xe trang bị lốp Michelin với kích thước 19 inch phía trước và 20 inch phía sau.
Trên M4 Competition là hệ thống treo thích ứng M và bộ vi sai thể thao cho phép người dùng tùy chỉnh mức mô-men xoắn đến cầu trước, sau.
Bộ phanh ceramic tùy chọn thêm trên xe giá khoảng 650 triệu đồng, đi cùng là cùm phanh hiệu năng cao M màu vàng. Xe trang bị lốp Michelin với kích thước 19 inch phía trước và 20 inch phía sau.
Trên M4 Competition là hệ thống treo thích ứng M và bộ vi sai thể thao cho phép người dùng tùy chỉnh mức mô-men xoắn đến cầu trước, sau.
Bộ ống xả kép cùng các rãnh định hướng luồng gió bằng sợi carbon trên M4 Competion. Xe có hệ thống tùy chỉnh âm thanh ống xả.
Bộ ống xả kép cùng các rãnh định hướng luồng gió bằng sợi carbon trên M4 Competion. Xe có hệ thống tùy chỉnh âm thanh ống xả.
Đèn hậu dùng công nghệ laser. Kiểu tạo hình lấy cảm hứng từ chiếc M4 CSL sản xuất số lượng giới hạn, ra mắt hồi 2022.
Đèn hậu dùng công nghệ laser. Kiểu tạo hình lấy cảm hứng từ chiếc M4 CSL sản xuất số lượng giới hạn, ra mắt hồi 2022.
Khoang lái M4 Competition chưa cập nhật ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng Đức. Trừ màn hình kép nối liền dạng cong trên táp-lô, xe vẫn giữ tạo hình quen thuộc ở vô-lăng, cần số như trên các dòng xe thể thao BMW trước đây.
Khoang lái M4 Competition chưa cập nhật ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng Đức. Trừ màn hình kép nối liền dạng cong trên táp-lô, xe vẫn giữ tạo hình quen thuộc ở vô-lăng, cần số như trên các dòng xe thể thao BMW trước đây.
Vô-lăng bọc da, ốp carbon trên M4 Competition. Ngoài hai lẫy chuyển số sau vô-lăng bằng sợi carbon, xe có thêm hai nút đỏ M1, M2 với chức năng nhớ cấu hình độ nhạy của chân ga, động cơ, hệ thống treo hay chế độ lái do người dùng thiết lập.
Vô-lăng bọc da, ốp carbon trên M4 Competition. Ngoài hai lẫy chuyển số sau vô-lăng bằng sợi carbon, xe có thêm hai nút đỏ M1, M2 với chức năng nhớ cấu hình độ nhạy của chân ga, động cơ, hệ thống treo hay chế độ lái do người dùng thiết lập.
Mẫu xe trong bài viết có thêm tùy chọn Gói trải nghiệm người lái M (M Driver Package) giá hơn một tỷ đồng. Ngoài bộ phanh ceramic, gói này trang bị thêm khung ghế ở cabon bằng sợi carbon, nội thất ốp carbon, màn hình HUD trên kính lái.
Ở chế độ Track, màn hình giải trí tạm ẩn, chỉ còn màn hình tốc độ sau vô-lăng hoạt động để người lái tập trung hoàn toàn vào đường chạy. Xe có chức năng ghi nhớ các thông số về gia tốc, lực kéo, hiệu suất phanh, thời gian hoàn thành mỗi lap.
Mẫu xe trong bài viết có thêm tùy chọn Gói trải nghiệm người lái M (M Driver Package) giá hơn một tỷ đồng. Ngoài bộ phanh ceramic, gói này trang bị thêm khung ghế ở cabon bằng sợi carbon, nội thất ốp carbon, màn hình HUD trên kính lái.
Ở chế độ Track, màn hình giải trí tạm ẩn, chỉ còn màn hình tốc độ sau vô-lăng hoạt động để người lái tập trung hoàn toàn vào đường chạy. Xe có chức năng ghi nhớ các thông số về gia tốc, lực kéo, hiệu suất phanh, thời gian hoàn thành mỗi lap.
Động cơ trên BMW M4 Competition M xDrive loại I6 3.0 thuần xăng tăng áp kép với công suất 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm. Theo hãng Đức, xe có khả tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây.
Về phân cấp, M4 Competition chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam. Tầm giá khoảng 6 tỷ đồng trở xuống, Mercedes có các dòng như AMG GT 53 4Matic+ (4,799 tỷ đồng), AMG C 63 S E Performance (4,9 tỷ đồng).
Động cơ trên BMW M4 Competition M xDrive loại I6 3.0 thuần xăng tăng áp kép với công suất 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm. Theo hãng Đức, xe có khả tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây.
Về phân cấp, M4 Competition chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam. Tầm giá khoảng 6 tỷ đồng trở xuống, Mercedes có các dòng như AMG GT 53 4Matic+ (4,799 tỷ đồng), AMG C 63 S E Performance (4,9 tỷ đồng).
Thành Nhạn