BMW M4 Competition - xe thể thao giá gần 6 tỷ đồng

Số lượng giới hạn vài chiếc BMW M4 Competition M xDrive được Thaco nhập về theo đơn đặt hàng của khách. Đây là phiên bản định vị giữa M4 tiêu chuẩn và bản cao cấp nhất CS tại Đức.

Giá khởi điểm của M4 Competition M xDrive khoảng gần 6 tỷ đồng. Mẫu xe trong bài viết thêm một số option nâng cao, nâng giá bán lên 7,273 tỷ đồng.