BMW M3, M4 mở bán tại Việt Nam

Các đại lý BMW hiện nhận cọc của khách cho dòng M3, M4 nhập khẩu Đức, tuy nhiên thời gian giao xe dự kiến đến 2025.

Đại diện truyền thông của BMW Việt Nam cho biết, hai dòng M3, M4 hiệu năng cao chính thức mở bán cho khách hàng trong nước. Hiện các đại lý đã nhận cọc để ưu tiên các suất giao sớm vào 2025.

M3, M4 nhận đặt hàng tại Việt Nam đều thuộc phiên bản Competition XDrive. Hiện chưa có giá bán của hai dòng này ở thị trường trong nước. Các đại lý BMW thuộc Trường Hải (Thaco) đưa ra nhiều gói trang bị tùy chọn phục vụ nhu cầu cá nhân hóa của khách.

Tại Đức, Competition XDrive là bản đắt, mạnh nhất của dòng M3 sedan. Trong khi ở dòng M4 coupe, phiên bản Competition định vị dưới bản cao cấp nhất CS.

Những mẫu M3, M4 của BMW sắp bán ở Việt Nam thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời LCI. BMW M3, M4 là bản hiệu năng cao, được phân nhánh BMW M phát triển dựa trên mẫu sedan Series 3. M3 có kết cấu 4 cửa, còn M4 mang phong cách coupe 2 cửa.

So với bản tiền nhiệm, M3 và M4 LCI trang bị đèn pha mới với dải LED ban ngày thiết kế giống đầu mũi tên. Đèn hậu sử dụng công nghệ laser, kiểu phân tầng tương tự M4 CSL, phiên bản đặc biệt giới hạn. Lớp mạ crôm bao quanh logo BMW sơn đen bóng, logo M Performance được thiết kế lại với đường viền màu bạc có chiều sâu hơn.

Bên trong, bảng đồng hồ thiết kế lại, lược bớt các nút bấm vật lý bởi hệ điều hành iDrive 8.5. Tuy nhiên, hãng vẫn đặt vị trí cố định các nút điều chỉnh điều hòa bên dưới màn hình trung tâm 14,9 inch.

Vô-lăng kiểu mới với đáy phẳng, cùng chất liệu Alcantara và vạch 12 giờ màu đỏ, các chấu làm từ carbon. Hệ thống đèn viền nội thất mới tích hợp các cửa gió điều hòa trung tâm.

Xe vẫn trang bị hệ thống đèn nội thất với tính năng chào mừng và tạm biệt, đồng thời gói trang trí nội thất với lớp sơn Dark Graphite là tiêu chuẩn, hoặc khách hàng có thể tùy chọn chất liệu nhôm bóng. Ngoài ra, chất liệu giả da Sensatec tùy chọn cho bảng điều khiển trung tâm có vân mịn hơn để mang lại cảm giác sang trọng hơn.

Động cơ S58 3 lít, 6 xi-lanh tăng áp kép vẫn được sử dụng trên M3, M4 Competition xDrive, nhưng công suất tăng 20 mã lực (so với bản cũ), lên 523 mã lực. Cùng hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

M3, M4 là dòng M (một số) thực thụ được phân phối bởi Thaco sau XM, dòng SUV thể thao trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Thời còn thuộc quyền phân phối của Euro Auto, những chiếc M2, M4, M6 của BMW đã về Việt Nam nhưng số lượng hạn chế.

So với đối thủ chính Mercedes-AMG, dải sản phẩm thể thao của BMW tại Việt Nam ít đa dạng hơn. Thương hiệu ngôi sao ba cánh hiện bán 8 dòng AMG, trải dài từ sedan đến SUV. Trong đó, mẫu AMG C 43 4Matic đang được lắp ráp trong nước với giá bán từ 2,96 tỷ đồng, còn C 63 E Performance nhập khẩu giá 4,9 tỷ đồng. Những mẫu này của Mercedes-AMG là đối thủ của BMW M3, M4.

Phạm Trung