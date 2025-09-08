BMW iX3 thế hệ mới giá cao nhất 84.700 USD

Mẫu xe điện gầm cao phát triển trên nền tảng mới, lắp hai môtơ điện, phạm vi hoạt động 800 km, giá từ 79.400 USD, giao xe từ 2026.

Thương hiệu ôtô Đức BMW ra mắt iX3 thế hệ mới trước thềm triển lãm Munich Motor Show 2025. iX3 là sản phẩm toàn cầu. Sự ra mắt của iX3 đánh dấu mốc quan trọng trong tham vọng xe điện của BMW. Mẫu xe gầm cao điện mở ra một thiết kế hoàn toàn mới và được ví như thiết kế tương lai của hãng.

iX3 thế hệ mới loại bỏ lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng của thế hệ trước và thay thế bằng thiết kế mới hẹp hơn, lấy cảm hứng từ những mẫu xe Neue Klasse những năm 1960 và 1970. Lưới tản nhiệt mới còn phát sáng thay vì mạ crôm, chi tiết phân biệt với xe động cơ đốt trong.

Giám đốc thiết kế của BMW chia sẻ, đặc điểm thiết kế của lưới tản nhiệt hình quả thận hẹp và đèn pha được kết hợp như một khối đồ họa, gợi nhớ đến mẫu xe BMW 2002. Mỗi mẫu xe Neue Klasse mới trong tương lai sẽ có những điểm nhận diện khác nhau. Ví dụ, iX3 với lưới tản nhiệt định hướng dọc, nhưng i3 sắp ra mắt sẽ nằm ngang, đại diện hãng xe Đức cho biết thêm.

iX3 có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.782 x 1.895 x 1.635 mm. Kích thước của iX3 tương đương với Porsche Macan EV và Audi Q6 e-tron. Thiết kế mới iX3 giúp giảm lực cản, tăng tính khí động học với hệ số cản 0,24. Lốp cho iX3 thiết kế riêng, giảm lực cản lăn 12%, tăng thêm 40 km phạm vi hoạt động.

Ở thế hệ mới, iX3 là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng Gen6 mới của BMW, một kiến trúc mới coi là "bước nhảy vọt về mặt công nghệ" so với các sản phẩm hiện nay. Kiến trúc điện 800V của nền tảng mới có thể xử lý tốc độ sạc lên đến 400 kW - về lý thuyết, điều này có nghĩa là xe có thể tăng thêm phạm vi hoạt động 349 km trong 10 phút, mặc dù BMW thừa nhận tốc độ này chỉ có thể duy trì trong khoảng 2 - 3 phút. Xe còn trang bị sạc hai chiều, cũng là lần đầu tiên của hãng BMW, theo AutoCar.

Khi ra mắt, iX3 chỉ có bản 50 xDrive, đi kèm gói pin NMC (Niken-Mangan-Coban) 108 kWh. Pin sử dụng cell hình trụ, dày đặc hơn 20% và dễ đóng gói hơn so với module trong các bộ pin Gen5 hiện nay. Tầm hoạt động tăng 30%, hiệu suất tăng 20% và tốc độ sạc tăng 30%. Các cell pin mới giúp giảm chi phí sản xuất tới 50%. Bản 50 xDrive có phạm vi hoạt động lên đến 800 km theo chuẩn WLTP, trở thành mẫu xe có phạm vi hoạt động xa nhất được bán tại Anh, theo AutoCar.

Hãng xe Đức trang bị cho iX3 hai môtơ điện với tổng công suất 464 mã lực, mô-men xoắn 645 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây, tốc độ tối đa 209 km/h.

Thiết kế mới giúp iX3 tăng không gian nội thất. BMW bắt vít ghế trước trực tiếp vào cụm pin. Nội thất iX3 thiết kế tối giản. Xe trang bị màn hình thông tin giải trí 17,9 inch, chứa các nút điều khiển cho hầu hết các chức năng xe và chạy phần mềm iDrive mới nhất của BMW. Một màn hình "iDrive toàn cảnh" mới 43,3 inch chạy dọc theo chiều dài bảng điều khiển, đặt sát chân kính chắn gió, hiển thị thông tin xe như tốc độ, mức pin... Vô-lăng mới với hệ thống điều khiển xúc giác.

BMW iX3 sản xuất tại nhà máy Debrecen của BMW ở Hungary. Tại Anh, iX3 thế hệ mới có giá từ 79.400 USD và bản cao cấp nhất 50 xDrive M Sport Pro giá 84.700 USD. Thời gian giao xe vào đầu năm 2026.

Minh Vũ