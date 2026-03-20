BMW iX3 2026 ra mắt Đông Nam Á giá gần 110.000 USD

Mẫu gầm cao chạy điện hiệu suất cao M Sport, lắp gói pin 113,4 kWh, phạm vi hoạt động 805 km, hai môtơ điện tổng công suất 469 mã lực.

Hãng xe sang Đức BMW ra mắt iX3 2026 cho thị trường Thái Lan, quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. iX3 2026 là mẫu xe thứ hai của BMW ứng dụng ngôn ngữ thiết kế mới Neue Klasse, sau i3.

iX3 mới bán một phiên bản 50 xDrive M Sport giá 109.700 USD tại Thái Lan. Xe nhập khẩu chính hãng từ châu Âu.

Xe trang bị hai môtơ điện với tổng công suất 469 mã lực, mô-men xoắn 645 Nm. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Theo kết quả thử nghiệm, iX3 mới tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. Nuôi cặp môtơ điện là gói pin dung lượng 113,4 kWh cho phạm vi hoạt động 805 km mỗi lần sạc đầy. Pin hỗ trợ sạc nhanh lên tới 400 kW, sạc từ 10-80% trong 21 phút hoặc với 10 phút cắm sạc đi được 372 km, theo BMW.

iX3 có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.782 x 1.895 x 1.635 mm. Kích thước của iX3 tương đương với Porsche Macan EV và Audi Q6 e-tron. Thiết kế mới iX3 giúp giảm lực cản, tăng tính khí động học với hệ số cản 0,24. Lốp cho iX3 thiết kế riêng, giảm lực cản lăn 12%, tăng thêm 40 km phạm vi hoạt động.

iX3 thế hệ mới loại bỏ lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng của thế hệ trước và thay thế bằng thiết kế mới hẹp hơn. Lưới tản nhiệt mới còn phát sáng thay vì mạ crôm, chi tiết phân biệt với xe động cơ đốt trong. Giám đốc thiết kế của BMW chia sẻ, đặc điểm thiết kế của lưới tản nhiệt hình quả thận hẹp và đèn pha được kết hợp như một khối đồ họa, gợi nhớ đến mẫu xe BMW 2002.

Mỗi mẫu xe Neue Klasse mới trong tương lai sẽ có những điểm nhận diện khác nhau. Ví dụ, iX3 với lưới tản nhiệt định hướng dọc, nhưng i3 vừa ra mắt là nằm ngang.

Thiết kế mới giúp iX3 tăng không gian nội thất. BMW bắt vít ghế trước trực tiếp vào cụm pin. Nội thất iX3 thiết kế tối giản. Xe trang bị màn hình thông tin giải trí 17,9 inch, chứa các nút điều khiển cho hầu hết các chức năng xe và chạy phần mềm iDrive mới nhất của BMW. Một màn hình "iDrive toàn cảnh" mới 43,3 inch chạy dọc theo chiều dài bảng điều khiển, đặt sát chân kính chắn gió, hiển thị thông tin xe như tốc độ, mức pin... Vô-lăng mới với hệ thống điều khiển xúc giác.

BMW iX3 sản xuất tại nhà máy Debrecen của BMW ở Hungary. iX3 thế hệ mới ra mắt thế giới lần đầu tiên vào 9/2025 tại Triển lãm ôtô Đức (Munich Motor Show).

iX3 phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với một phiên bản M Sport giá 3,539 tỷ đồng, nhập khẩu chính hãng từ Đức.

Minh Vũ