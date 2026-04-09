Mẫu sedan điện nâng cấp với pin Rimac mới, phạm vi hoạt động xa hơn, sạc nhanh hơn, ra mắt tại triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026.

Hãng xe sang Đức BMW sẽ giới thiệu i7 2027 tại triển lãm ôtô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 22/4. i7 2027 là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ, tập trung vào công nghệ. Điểm nhấn của i7 bản nâng cấp là sử dụng gói pin mới, phát triển hợp tác với Rimac Technology.

Thiết kế mới của BMW i7 2027 lộ diện. Ảnh: BMW

Dù bộ phận ôtô đã sáp nhập với Bugatti nhưng Rimac Technology vẫn duy trì tính độc lập. Hãng xe Croatia hợp tác với BMW để tích hợp các pin hình trụ Gen6 mới nhất của Bugatti - vốn mang lại mật độ năng lượng thể tích tăng 20% so với các pin hình lăng trụ trước đó, như đã thấy trên iX3 và i3 - vào trong khuôn khổ thiết kế mô-đun Gen5 hiện có của i7.

Việc nâng cấp này không chỉ tăng phạm vi hoạt động từ mức tối đa hiện tại là 624 km, mà còn giúp sạc DC nhanh hơn, từ 195 kW trở lên. Tuy nhiên, chưa rõ liệu i7 mới sẽ xây dựng trên kiến trúc điện 800V của iX3 và i3 - cho phép sạc lên đến 400 kW - hay vẫn giữ nguyên hệ thống 400V. Pin mới của i7 sẽ lắp ráp tại Croatia trước khi vận chuyển đến nhà máy Dingolfing của BMW.

Pin mới sẽ là một phần trong loạt cải tiến dành cho dòng xe G70 Series 7. Nội thất mẫu sedan hạng sang thừa hưởng từ iX3 và i3, với màn hình iDrive Panoramic trải dài toàn bộ bảng điều khiển và màn hình giải trí hình bình hành.

Khách mua Series 7 sẽ có các lựa chọn động cơ 6 xi-lanh, V8 hay truyền động điện. Động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3 lít sản sinh công suất 285 mã lực hoặc 399 mã lực - đây là hai bản máy xăng đầu tiên dòng Series 7 ra mắt. Trong khi bản bản thuần điện i7 trang bị pin 112,5 kWh nhưng phạm vi hoạt động chưa công bố.

Triển lãm ôtô Bắc Kinh, Trung Quốc diễn ra từ ngày 24/4-3/5.

Minh Vũ