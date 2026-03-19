BMW i3 - sedan điện thể thao thế hệ mới ra mắt

Mẫu sedan chạy điện hạng sang thiết kế độc đáo, lắp hai môtơ điện với tổng công suất 463 mã lực, phạm vi hoạt động 600 km.

Kể từ khi ra đời, BMW Series 3 đã trở thành chuẩn mực mà tất cả các dòng sedan thể thao khác đều noi theo. Trong vài thập kỷ qua, Series 3 vẫn luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu phân khúc sedan hạng sang. Giờ đây, hãng xe Đức đang đưa dòng xe biểu tượng nhất của mình bước vào một kỷ nguyên mới đầy táo bạo.

BMW i3 thế hệ mới ra đời, tiếp nối thành công của iX3 - đây là mẫu xe điện đầu tiên do hãng xe Đức nghiên cứu và sản xuất và cũng là mẫu xe đầu tiên áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tên Neue Klasse.

Mở đầu là i3 50 xDrive - xe trang bị hai môtơ điện cho tổng công suất 463 mã lực, mô-men xoắn 645 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hãng xe Đức chưa công bố dung lượng pin nhưng cho biết phạm vi hoạt động của xe ở mức 600 km mỗi lần sạc đầy. i3 hưởng lợi từ kiến trúc điện 800V, cho phép hỗ trợ sạc nhanh lên đến 400 kW, tuy nhiên hãng chưa tiết lộ cụ thể thời gian sạc.

Hệ thống treo của i3 với treo sau 5 liên kết và các thanh ổn định được tinh chỉnh. Ngoài ra, khách hàng có thêm tùy chọn hệ thống treo thể thao thích ứng M. Bên cạnh đó, hệ thống phanh, động cơ điện đảm nhiệm phần lớn công việc thông qua phanh tái tạo năng lượng. Hệ thống Soft-Stop của BMW được thiết kế để mang lại khả năng dừng xe mượt mà và tự nhiên hơn so với phanh truyền thống. Trong khi phanh vật lý hoạt động trong điều kiện lái xe cực đoan hoặc các tình huống khẩn cấp.

Thiết kế của i3 thế hệ mới hãng gọi là "2.5-box". Xe có chiều dài cơ sở lớn, phần nhô ra phía trước và sau ngắn, cùng những nét cắt xẻ gọn gàng. Lưới tản nhiệt dần chuyển hướng sang hình quả thận, kết hợp hệ thống đèn đặc trưng BMW. Cụm đèn hậu nhấn mạnh chiều rộng và phản chiếu hình dạng chắn bùn hầm hố.

Nội thất i3 thiết kế theo phong cách tương lai và chú trọng đến tính tiện dụng. Vô-lăng nổi bật với thiết kế 2 chấu độc đáo. Phía trước người lái là màn hình Panoramic Vision của BMW, chiếu các thông số quan trọng vào tầm nhìn. Màn hình kính lái HUD dạng 3D. Điểm nhấn với màn hình cảm ứng giải trí 17,9 inch.

i3 thế hệ mới trang bị rất nhiều công nghệ, như hệ thống iDrive mới nhất của BMW, trợ lý AI tích hợp, chức năng chìa khóa số. Xe cũng sử dụng kiến trúc điện bốn vùng, giúp đơn giản hóa hệ thống dây điện, giảm trọng lượng và cải thiện hiệu quả tổng thể.

Theo kế hoạch, BMW i3 thế hệ mới sẽ đi vào sản xuất hàng loạt từ tháng 8 và bàn giao tới tay khách hàng vào cuối quý III.

Có hai điểm nổi bật rõ rệt từ BMW i3 mới: hiệu năng điện và thiết kế táo bạo. Với phạm vi hoạt động lên đến 600 km, công suất mạnh mẽ và danh tiếng đã được khẳng định của BMW về khả năng tinh chỉnh khung gầm, i3 có thể định nghĩa lại khái niệm về một chiếc sedan thể thao điện.

Minh Vũ