BMW đẩy mạnh dòng hiệu suất cao M tại Việt Nam

Sau M3, M4, XM, đơn vị phân phối BMW (Thaco) có kế hoạch bán thêm các dòng như M2, M3 Touring trong 2026.

Các đại lý BMW đang nhận cọc của khách cho các mẫu hiệu suất cao như M2, M3 Touring. Giống như những dòng M đã bán trước đây, khách Việt có thể cá nhân hóa cấu hình của hai dòng này. Thời gian giao xe dự kiến khoảng giữa 2026.

Mẫu xe thể thao M2 tại Đức. Ảnh: BMW

BMW M2 là mẫu xe thể thao hai cửa gầm thấp thuộc hàng nhỏ nhất của hãng xe xứ Bavaria, cùng Z4 M. Xe phát triển dựa trên nền tảng dòng Series 2 nhưng được tinh chỉnh khung gầm, hệ thống treo và nhiều bộ phận khác. Động cơ được phát triển riêng, loại 3 lít tăng áp kép với công suất 480 mã lực, mô-men xoắn 600 Nm.

Với tùy chọn hộp số sàn 6 cấp, M2 tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây. Khi kết hợp hộp số tự động 8 cấp, khả năng chạy nước rút giảm xuống còn 4 giây. Xe dẫn động cầu sau.

M3 Touring là bản kéo dài đuôi kiểu wagon dựa trên M3. Phong cách Touring vốn khá được ưa chuộng ở châu Âu bởi tối ưu không gian chứa đồ cho người dùng, đặc biệt gia đình.

Động cơ của M3 Touring tương tự M2 nhưng công suất lên đến 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Tại Đức, bản M3 Touring dẫn động 4 bánh (XDrive), hộp số tự động 8 cấp, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây.

Dòng M3 Touring lăn bánh tại Anh. Ảnh: Top Gear

Hiện chưa có giá bán dự kiến của M2 và M3 Touring. Các mẫu sedan thể thao như M3, M4 về nước trước đây cũng không được Thaco công bố giá. Đối thủ chính của M2 là Mercedes-AMG CLA, mẫu xe chưa bán tại Việt Nam.

Trong khi đó, M3 Touring là lựa chọn khác bên cạnh AMG C 43, 63 S E Performance Estate, những sản phẩm chưa có kế hoạch bán cho khách Việt.

Với việc phân phối thêm M2 và M3 Touring, BMW hiện có 5 dòng M tại Việt Nam, trước đó là M3, M4 và XM. Đối thủ Mercedes có 8 dòng AMG, trải dài từ sedan đến SUV. Trong đó, mẫu AMG C 43 4Matic đang được lắp ráp trong nước với giá bán từ 2,96 tỷ đồng, còn C 63 E Performance nhập khẩu giá 4,9 tỷ đồng.

M là phân nhánh thể thao của BMW, chuyên phát triển các dòng xe hướng đến cảm giác lái và công suất lớn. Những mẫu xe này có giá bán cao hơn nhiều các bản tiêu chuẩn, thường hướng đến những người có kinh nghiệm lái, ưa tốc độ. Các mẫu này được hãng đặt tên ngắn gọn với chữ M sau sản phẩm, ví dụ như M3, M4, M5, X6M...

Phạm Trung