BMW có thể làm SUV địa hình đấu Mercedes G-class

BMW đang nghiên cứu phát triển mẫu SUV địa hình mới, dựa trên nền tảng X5, sản xuất tại Mỹ năm 2029.

Dòng SUV địa hình mới, dựa trên nền tảng của thế hệ tiếp theo của X5, nhằm thay thế gián tiếp mẫu XM thể thao. Theo Automotive News, mẫu xe này sẽ được sản xuất vào nửa cuối năm 2029 tại nhà máy của BMW ở Nam Carolina, Mỹ.

XM là mẫu SUV cỡ lớn được phát triển bởi bộ phận hiệu suất cao M của BMW với trọng tâm là sức mạnh lớn và khả năng lái thể thao. XM hiện là mẫu xe hàng đầu trong dòng SUV của BMW và có thể bị ngừng sản xuất vào năm 2028, nhường chỗ cho G74 - mã nội bộ của chiếc SUV mới.

SUV đắt nhất của BMW hiện nay, XM, với giá khởi điểm ở Mỹ khoảng 186.700 USD. Ảnh: BMW

G74 sẽ sở hữu sự vượt trội từ các nâng cấp địa hình hiện có của X5, như khóa vi sai cầu sau, chế độ lái địa hình đặc biệt, bảo vệ gầm xe và lốp xe địa hình. Thiết kế dự kiến vuông vắn và cứng cáp hơn.

Trong khi thế hệ tiếp theo của BMW X5 đang được phát triển với cả môtơ điện và động cơ đốt trong, mẫu SUV địa hình này được kỳ vọng sẽ duy trì động cơ đốt trong truyền thống. Mặc dù vậy, G74 có thể sẽ có phiên bản hybrid.

Hiện tại, phiên bản điện của Mercedes G-glass không bán chạy bằng phiên bản xăng, với thời gian trung bình để bán là 41 ngày so với 16 ngày của phiên bản xăng.

Trên thị trường, dòng G-class có giá giao dịch trung bình rất cao, khiến chúng trở thành động lực doanh thu chính cho cả Mercedes và các đại lý của hãng. BMW cũng có nhiều mẫu crossover thành công, nhưng mẫu xe đặc biệt đắt đỏ của hãng là XM đang gặp khó khăn.

Bằng cách cung cấp một chiếc xe hạng sang tập trung vào off-road thay vì một chiếc SUV có vẻ ngoài kỳ quặc được thiết kế cho cảm giác lái trên đường trường, BMW có thể tiếp cận một phân khúc khách hàng cao cấp đã ổn định hơn. Chiếc xe địa hình BMW này cũng có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho những gì thương hiệu đang bán ra cùng với các dòng crossover khác, vốn thường được hãng tiếp thị là "xe thể thao đa dụng" và hiếm khi được bán ra nhờ thế mạnh về khả năng off-road.

Mỹ Anh