BMW biến trợ lý ảo trên ôtô thành người bạn tâm sự

Mẫu BMW iX3 trang bị AI hỗ trợ bởi Alexa với khả năng phản hồi ngoài những lệnh thoại được định sẵn, với nhiều chủ đề kiến thức tổng quát.

BMW iX3 đang được giới thiệu tại CES 2026 và dự kiến ra mắt vào cuối năm tại châu Âu và Mỹ. Sản phẩm này thuộc xu hướng phổ biến trong ngành công nghiệp ôtô hiện nay, khi các phương tiện di chuyển phát triển thành những nền tảng công nghệ di động, thông minh hơn và kết nối hơn bao giờ hết.

BMW xác nhận rằng iX3 thế hệ thứ hai sẽ tiếp nhận phiên bản cập nhật của Trợ lý cá nhân thông minh BMW. Hệ thống mới hứa hẹn biến iX3 thành thứ mà công ty mô tả là "một người bạn đồng hành thông minh" trên đường.

Thiết kế nội thất của iX3 2026. Ảnh: BMW

Người dùng sẽ không còn cần phải tương tác với hệ thống bằng các lệnh thoại được định sẵn, thay vào đó, các yêu cầu và câu hỏi có thể được liên kết với nhau giống như trong một cuộc trò chuyện thông thường giữa người với người. Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng đặt câu hỏi tiếp theo về các tính năng của xe và nhiều chủ đề kiến thức tổng quát khác.

Trợ lý giọng nói này có khả năng phân tích các yêu cầu phức tạp, suy luận các bước và thực hiện hành động trên nhiều dịch vụ khác nhau. Ví dụ, người dùng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với loa Echo hỗ trợ Alexa+ tại nhà và tiếp tục cuộc trò chuyện đó trong chiếc BMW của họ. Khi đã ở trong xe, người dùng có thể đưa ra các yêu cầu thông qua trợ lý Alexa+ mà thông thường sẽ cần phải mở các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như âm nhạc, điều hướng và hệ thống an ninh nhà.

BMW iX3 sẽ ra mắt cuối năm nay. Ảnh: BMW

Cốt lõi của khả năng mới này là một mô hình AI tạo sinh, có khả năng diễn giải và phản hồi bằng cách sử dụng ngôn ngữ do chính nó tạo ra. Hệ thống này mang đến cho những người tham dự CES 2026 cơ hội trải nghiệm trước khi được phát hành rộng rãi vào nửa cuối năm.

BMW cũng cho phép kết nối hệ thống này với tài khoản Amazon của người dùng. Điều này mở ra cánh cửa đến nhiều nội dung và dịch vụ hơn, bao gồm phát nhạc trực tuyến và cập nhật tin tức trực tiếp, tất cả đều có thể truy cập trực tiếp từ giao diện giọng nói của xe.

Thực tế, nhiều hệ thống AI trong xe trước đây từng gây thất vọng, bởi chúng vẫn bị đuối với các câu lệnh phức tạp hoặc ngữ cảnh đan xen. Nhiều người cho rằng họ không cần trợ lý AI trong xe và thích thao tác trực tiếp hơn, do trải nghiệm giọng nói không phải lúc nào cũng chính xác.

Mỹ Anh (theo Carscoops, TechCrunch)