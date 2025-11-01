BMW 430i Convertible LCI 2025 - xe mui trần cá tính giá 3,399 tỷ đồng

BMW 430i Convertible hướng tới tệp khách hàng muốn có một chiếc xe cá tính, có phần mui đóng mở để dạo phố cuối tuần nhưng vẫn đáp ứng tiêu chí chở 4 người lớn mà không chật chội như BMW Z4. Thông thường, 430i Convertible sẽ là chiếc xe thứ hai trong garage. Sau 4 năm bán tại Việt Nam, phiên bản thay đổi giữa vòng đời được đơn vị chính hãng đưa về nước.
Tổng thể xe không có nhiều sự khác biệt, trang bị gói ngoại thất M-Sport cho cản trước/sau thể thao cùng màu sơn xanh Artic Race ánh kim. Xe vẫn sử dụng lưới tản nhiệt hình quả thận "phát tướng" theo phong cách nhận diện đặc trưng của hãng xe Đức hiện nay. Hai hốc cản loại bỏ đèn sương mù.
Cụm đèn pha thay đổi sang dạng LED Matrix thay vì laser như phiên bản trước, thiết kế đèn định vị ban ngày đổi từ móc câu sang mũi tên.
Xe trang bị gói M-Sport thể thao, do đó bộ la-zăng M-Sport nâng cấp lên 19 inch với thiết kế 5 chấu kép mới. Bên trong vẫn sử dụng cùm phanh và đĩa phanh hiệu suất cao.
Phần đuôi xe không thay đổi, cản sau trang bị bộ khuếch tán gió, hai bên hông có khe thoát gió giả tạo điểm nhấn. Điểm chú ý là cụm đèn hậu công nghệ laser với hiệu ứng 3D giống như chiếc M4 CSL. Theo đại diện bán hàng, xe có cụm đèn hậu đắt hơn cả đèn pha.
Khoang lái giữ nguyên thiết kế hướng về người lái, với hai màn hình cong liền mạch, màn hình sau vô-lăng kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,9 inch sử dụng hệ điều hành iDrive 8.5 mới nhất. Màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, màn hình HUD là tiêu chuẩn.
Vô-lăng 3 chấu D-cut mới có tiết diện dày hơn, cho cảm giác cầm nắm chắc hơn so với vô-lăng tròn trên bản cũ. Trên vô-lăng vẫn tích hợp các nút bấm rảnh tay và lẫy chuyển số.
Trên phiên bản facelift, 430i Convertible lần đầu có thêm ADAS, điều chỉnh ở cụm nút bên trái vô-lăng. Hệ thống ADAS bổ sung tính năng cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, giới hạn tốc độ.
Các cửa gió điều hòa cũng được tinh chỉnh thiết kế, tạo cảm giác liền mạch với phần khung sơn đen bóng thay vì mạ crôm, đồng thời bổ sung đèn viền nội thất. Phía dưới giữ nguyên các nút vật lý tăng giảm âm lượng, đèn cảnh báo, sấy kính trước/sau. Các tiện ích khác gồm điều hòa hai vùng độc lập, sạc không dây.
Cụm điều khiển trung tâm không thay đổi, trang trí bằng veneer nhôm hình thoi. Xe vẫn có ba chế độ lái Eco Pro, Comfort và Sport. Ở chế độ Sport, người lái có thể tùy chọn thêm ba chế độ Sport, Sport Plus và cá nhân hóa Sport Individual.
Xe sử dụng hệ thống mui mềm với vải chịu nhiệt và chịu lực, đóng/mở thông qua nút ấn ở bảng điều khiển với thời gian 18 giây ở tốc độ dưới 50 km/h.
Hàng ghế trước tùy chọn da Vernasca, màu nâu Mocha trị giá 1.500 USD, chỉnh điện 6 hướng, có ôm hông ghế, tựa đầu chỉnh cơ có thêm chế độ làm mát gáy. Riêng ghế lái có nhớ ghế hai vị trí.
Hàng ghế sau có diện tích vừa phải, đủ thoải mái cho hai người lớn cao trên 1,7 m trong những quãng đường di chuyển ngắn. Tiện tích ở hàng ghế sau gồm cửa gió điều hòa và hai hộc để cốc.
Xe sử dụng hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa công suất 408 W, gồm 1 bộ khuếch đại Logic 7, hai loa siêu trầm, 5 loa mid và 5 loa tweet.
BMW 430i Convertible 2025 vẫn sử dụng động cơ 2 lít I4 tăng áp, công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Sức mạnh truyền tải thông qua hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 8 cấp. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,4 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h.
Hiện xe được phân phối chính hãng với mức giá từ 3,399 tỷ đồng. Với mức giá này, xe cạnh tranh với Porsche 718 Boxster có giá từ 4 tỷ đồng hay BMW Z4 giá hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, 430i Convertible 2025 sẽ thiên hướng về một chiếc xe sang đa dụng, sử dụng hàng ngày so với hướng thể thao của 718 Boxster và Z4.
Minh Quân