BMW 430i Convertible LCI 2025 - xe mui trần cá tính giá 3,399 tỷ đồng

Khoang lái giữ nguyên thiết kế hướng về người lái, với hai màn hình cong liền mạch, màn hình sau vô-lăng kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,9 inch sử dụng hệ điều hành iDrive 8.5 mới nhất. Màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, màn hình HUD là tiêu chuẩn.

Vô-lăng 3 chấu D-cut mới có tiết diện dày hơn, cho cảm giác cầm nắm chắc hơn so với vô-lăng tròn trên bản cũ. Trên vô-lăng vẫn tích hợp các nút bấm rảnh tay và lẫy chuyển số.