BMB Steel ba năm liền vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất

BMB Steel duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, đầu tư đào tạo, khuyến khích đổi mới, nhờ đó ba năm liền được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất.

Sự kiện vinh danh "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" do Anphabe kết hợp Intage Việt Nam tổ chức tại TP HCM, ngày 19/11. Năm nay BMB Steel đã vượt qua hàng trăm doanh nghiệp khác, giành vị trí thứ ba trong ngành xây dựng - kiến trúc và ghi danh vào bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả phân tích dữ liệu khảo sát hơn 73.000 người lao động trên toàn quốc. Các dữ liệu được phân tích độc lập bởi Anphabe và Intage Việt Nam, với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Đại diện đơn vị nhận giải Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam cho khối doanh nghiệp vừa. Ảnh: BMB Steel

Kết quả cho thấy mức độ hài lòng và mức gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc - yếu tố giúp BMB Steel ba năm liền giữ vững thứ hạng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, thành tích này là sự ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong việc thu hút, phát triển và nuôi dưỡng nhân tài.

BMB Steel thành lập năm 2004 với nhà máy đầu tiên tại Bình Dương. Sau hơn 20 năm phát triển, đơn vị không ngừng lớn mạnh để trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong thiết kế, gia công và lắp dựng nhà thép tiền chế tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tại đơn vị, con người luôn là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Công ty chú trọng tạo dựng môi trường làm việc năng động, an toàn và khuyến khích đổi mới, nơi mỗi nhân viên đều có cơ hội được đào tạo bài bản và phát triển nghề nghiệp dài lâu. Hơn 2.500 thành viên tại các chi nhánh trong và ngoài nước của công ty cùng hướng tới mục tiêu chung, tạo nên văn hóa làm việc gắn kết.

Nhân viên công ty tham gia buổi đào tạo nội bộ hằng năm. Ảnh: BMB Steel

Đại diện đơn vị cho biết, tại BMB Steel mọi ý kiến đều được lắng nghe, tôn trọng và khuyến khích, tạo nên không gian làm việc truyền cảm hứng, nơi mỗi cá nhân đều được phát triển. Bên cạnh đó, các hoạt động nội bộ như team building, du lịch, thiện nguyện... được tổ chức thường xuyên, giúp nhân viên gắn bó và tái tạo năng lượng tích cực. Công ty cũng liên tục đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo an toàn lao động, thể hiện cam kết trong việc mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Các nhân viên tham gia team building do công ty tổ chức. Ảnh: BMB Steel

Doanh nghiệp cũng chú trọng hoạt động vì cộng đồng. Quỹ BMB Love School, được BMB Steel bảo trợ từ năm 2004, đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em và gia đình khó khăn tại Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á. Hoạt động bắt đầu từ việc trao quà, nhu yếu phẩm cho những trường hợp khó khăn đến việc xây dựng nhiều bếp ăn thiện nguyện.

Đến năm 2019, BMB Love School bắt đầu những hoạt động đầu tư thiện nguyện vào giáo dục với mong muốn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của trẻ em. Xuyên suốt quá trình hoạt động đó, doanh nghiệp đã trao hơn 500 suất học bổng cho học sinh, sinh viên, tặng bàn ghế, xây dựng trường học và thư viện ở các tỉnh thành trên khắp Việt Nam và Đông Nam Á.

Quỹ BMB Love School trao quà cho các em nhỏ tại Trung tâm phát huy Bình Triệu. Ảnh: BMB Steel

Theo đại diện doanh nghiệp, từ những ngày đầu thành lập, công ty kiên định với 5 giá trị cốt lõi bao gồm: Con người - Cải tiến - Chia sẻ lợi ích - Chính trực - Trách nhiệm xã hội. Những giá trị này đã giúp BMB Steel vượt qua mọi biến động, duy trì đà tăng trưởng và giữ vững vị trong ngành kết cấu thép.

Việc tiếp tục được vinh danh trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" là động lực thúc đẩy sứ mệnh phát triển con người của công ty. "Tập thể BMB cam kết tiếp tục xây dựng không gian làm việc chuyên nghiệp, truyền cảm hứng, từ đó tạo ra những dự án chất lượng và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội đến cộng đồng", đại diện nói.

Hoàng Đan