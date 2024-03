BM Windows trúng thầu dự án lớn trong nước và quốc tế

Nhà thầu Việt Nam BM Windows xuất khẩu mặt dựng cho tòa nhà văn phòng rộng 33.000 m2 ở Australia, trúng thầu hạng mục nhôm kính sân bay quốc tế Long Thành.

Với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án tại Australia và quốc tế, BM Windows được lựa chọn cung cấp hệ façade nhôm kính gồm vách kính unitized, strip, hệ cửa đi mở quay, lam nhôm, mái kính... cho dự án tòa nhà văn phòng hạng sang tọa lạc tại 15 Sydney Avenue Barton ACT, ngay trung tâm thủ đô Canberra, Australia. Đồng hành với BM Windows tại dự án là hai đơn vị mặt dựng tại Australia gồm Total façade và đơn vị tư vấn Façade Industry.

Phối cảnh 3D dự án 15 Sydney Avenue tọa lạc trung tâm thủ đô Canberra, Australia. Nguồn: Doman

Theo đại diện doanh nghiệp, trúng thầu dự án 15 Sydney Avenue đánh dấu bước tiến của công ty trong hành trình tiến ra thế giới. Tháng 8 năm ngoái, nhà thầu Việt cũng trúng gói thầu tham gia sản xuất, cung ứng hệ mặt dựng cho tòa tháp The One cao 328,4 m tại trung tâm Toronto - thành phố lớn nhất Canada.

15 Sydney Avenue có chủ đầu tư là DOMA Group với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản. Dự án được chăm chút cầu kỳ về tỷ lệ và hình khối. Toàn bộ tầng trệt công trình được mở rộng tối đa các mảng kính lớn, giúp kết nối với cảnh quan xung quanh. Mặt dựng các tầng trên được tạo hình từ hệ unitized giật cấp bậc thang vươn theo từng tầng. BM Windows sẽ sử dụng kính hộp phủ ceramic hai mặt cho hiệu ứng thẩm mỹ sống động và hiệu suất năng lượng tối ưu, đáp ứng tiêu chuẩn xanh bền vững.

Toàn bộ nhôm kính mặt dựng dự án 15 Sydney Avenue do BM Windows cung cấp. Nguồn: Doman

Với thị trường trong nước, BM Windows là nhà thầu façade nhôm kính, đảm nhiệm nhiều hạng mục quan trọng của sân bay Long Thành, như thi công gần 50.000 m2 nhôm kính trong giai đoạn một gồm các hạng mục như mặt dựng nhôm kính, lam nhôm, cửa thoát khói, cửa lấy gió, cửa thoát hiểm (FAB), cửa louver nhôm, vách kính...

Phối cảnh 3D dự án sân bay Long Thành. Nguồn: AVC

Sân bay Long Thành có công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Toàn bộ vốn đầu tư dự án khoảng 336.630 tỷ đồng (khoảng 16 tỷ USD). Trong đó, giai đoạn một là 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD). Liên danh Vietur - đơn vị tập hợp những doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm thi công cảng hàng không lớn trên thế giới đã trúng thầu gói thầu lớn nhất của dự án sân bay Long Thành.

Phối cảnh 3D bên trong dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai. Nguồn: AVC

Ngoài ra, ngay trong quý một, BM Windows tiếp tục đảm nhiệm giai đoạn hai dự án The Rivus Elie Saab Thủ Đức, sau khi triển khai thi công giai đoạn một cho dự án. Doanh nghiệp cũng trúng thầu lắp đặt hạng mục nhôm kính dự án cao cấp Tháp Ven Sông - Đà Nẵng (The Royal Boutique Hotel & Condo DaNang) ...

BM Windows là một trong những thương hiệu tiêu biểu trong lĩnh vực mặt dựng tại Việt Nam. Đơn vị sở hữu danh mục hơn 550 dự án trong và ngoài nước.

Ngoài các gói thầu kể trên, đơn vị đang triển khai loạt dự án lớn tại TP HCM, như: The Sun Tower quận 1, dự án khu đô thị phức hợp The Global City, dự án The Opera Residence tại Thủ Thiêm hay các dự án bên bờ sông Sài Gòn như The Nexus, Thủ Thiêm Zeit River, De La Sol, Hilton Saigon... Đồng thời, BM Windows còn đẩy mạnh xuất khẩu qua Australia, Canada, Campuchia, Myanmar, New Zealand.

Thế Đan