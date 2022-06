BM Windows tổ chức hội thảo chuyên đề mặt dựng nhôm kính

Ngày 3/6, tại Đại học Xây dựng Hà Nội, BM Windows tổ chức hội thảo về xu hướng thiết kế mặt dựng (façade), thu hút gần 600 sinh viên tham dự.

Tại hội thảo, hai diễn giả là kiến trúc sư Trần Thanh Dũng - Giám đốc điều hành BM Windows và ông Roger K.Schaerer - Giám đốc kỹ thuật BM Windows đã chia sẻ những kiến thức chuyên môn về façade, xu hướng kiến trúc hiện đại mang tính biểu tượng ở Việt Nam và thế giới, ứng dụng vật liệu nhôm kính trong kiến trúc Việt Nam.

Diễn giả Trần Thanh Dũng chia sẻ về Tổng quan kiến trúc façade. Ảnh: BM Windows

PGS, TS Phạm Thanh Tùng - Trưởng khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Đại học Xây dựng Hà Nội chia sẻ, là một lĩnh vực khá mới và hấp dẫn, façade không chỉ đem lại tính thẩm mỹ cho các tòa nhà mà còn là một hệ thống có tính kỹ thuật cao và chiếm phần khá lớn trong tổng mức đầu tư của công trình. Đồng thời, nhấn mạnh buổi hội thảo sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên những thông tin tổng quan về hệ kết cấu façade trên thế giới và Việt Nam hiện nay.

"Qua đây, các bạn sinh viên có thể hiểu rõ hơn triển vọng và tiềm năng của những công việc liên quan đến thiết kế, thi công và bảo trì kết cấu façade, từ đó có những định hướng mới về nghề nghiệp", PGS TS Phạm Thanh Tùng cho biết.

Diễn giả Roger K.Schaerer chia sẻ về xu hướng thiết kế façade bền vững. Ảnh: BM Windows

Tại hội thảo,các bạn sinh viên liên tục đưa ra các câu hỏi liên quan trực diện đến ngành façade cho các chuyên gia làm việc trực tiếp trong lĩnh vực này như: xu hướng thiết kế façade, các yếu tố kỹ thuật trong thi công mặt dựng, các loại vật liệu nhôm kính ngày nay, vật liệu nhôm kính tại Việt Nam có đáp ứng nhu cầu công trình lớn có yếu tố đầu tư nước ngoài...

Bạn Nguyễn Thành Đạt - Sinh viên lớp 63 XE4, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp cho biết, buổi hội thảo đã mang lại những kiến thức rất mới, gần như chưa có trong sách vở, giúp Đạt được mở rộng tầm nhìn về bản chất, mức độ phát triển của ngành xây dựng hiện nay.

Toạ đàm giải đáp thắc mắc của sinh viên khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Ảnh: BM Windows

Đây là hội thảo tiếp nối chuỗi chuyên đề đào tạo trực quan về mặt dựng cho sinh viên các trường khối ngành xây dựng - kiến trúc Việt Nam do Công ty cổ phần BM Windows kết hợp tổ chức cùng các trường Đại học tại các khu vực TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Không chỉ mang đến những trải nghiệm thực tế bổ ích cho sinh viên ngành xây dựng, hội thảo còn là nơi giúp kết nối và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ thế hệ đi trước nhằm chuẩn bị tốt tâm lý và vận dụng kiến thức học được từ trường lớp vào công việc thực tế sau này. Đây cũng là hoạt động trọng điểm của BM Windows hướng đến bồi dưỡng đội ngũ nhân sự kế thừa tiềm năng.

Trước đó, chuỗi hội thảo này đã được BM Windows tổ chức tại các trường: Đại học Kiến trúc TP HCM, Đại học Bách khoa TP HCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Dự án IFC ONE Sài Gòn do BM Windows thi công façade. Ảnh: BM Windows

Nói về mục đích tổ chức chuỗi hội thảo, ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc điều hành BM Windows chia sẻ, công ty mong muốn có thể mang những kiến thức chuyên môn về giải pháp façade nhôm kính đến gần hơn với thế hệ sinh viên để các bạn có cơ hội tiếp cận thêm với nguồn kiến thức mới, bổ trợ cho công việc sau này.

"Hơn thế nữa, ngành mặt dựng nhôm kính cũng là cơ hội nghề nghiệp tiềm năng cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp, được tìm hiểu sớm sẽ giúp cho các bạn có thêm định hướng cho công việc trong tương lai", ông Dũng cho hay.

BM Windows được biết đến là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực façade sở hữu danh mục hơn 500 dự án, tiêu biểu là các công trình: The Nexus, IFC One, The Sun Tower, khách sạn Hilton Sài Gòn, Imperia Hải Phòng, Capital Place, Lotte Mall Hà Nội...

Thu Hương