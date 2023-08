BM Windows tham gia cung ứng mặt dựng tòa tháp 91 tầng tại Canada

CanadaNhà thầu Việt tham gia sản xuất, cung ứng hệ mặt dựng cho tòa tháp The One cao 328,4 m tại trung tâm Toronto - thành phố lớn nhất Canada.

Mizrahi Developments, chủ đầu tư tòa tháp công bố chiều cao dự án đã được thay đổi từ 85 tầng lên 91 tầng. Theo điều chỉnh này, The One tiếp tục trở thành một trong những tòa nhà cao nhất Canada hiện nay.

Điểm mới của dự án là BM Windows, nhà thầu Việt Nam, sẽ tham gia cung ứng hệ mặt dựng cho tòa tháp.

Phối cảnh tòa tháp The One, dự án nhà thầu BM Windows tham gia cung ứng mặt dựng. Ảnh: Foster + Partners

Tòa tháp The One có chiều cao 328,4 m, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Toronto. Dự án được công bố năm 2017. Chủ đầu tư dự án - Mizrahi Developments là một trong những tên tuổi lớn trong phân khúc căn hộ hạng sang. The One được thiết kế bởi công ty kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners. Điểm nhấn của The One là sử dụng hệ thống mặt dựng bao phủ toàn bộ tòa nhà, kết hợp tấm ốp nhôm trang trí xuyên suốt các tầng, tạo kiến trúc độc đáo.

Theo gói thầu này, BM Windows sẽ sản xuất, cung cấp hơn 7.000 sản phẩm mặt dựng với tổng diện tích khoảng 27.000 m2. Thời gian thực hiện trong vòng hai năm, từ tháng 7/2023 đến tháng 5/2025.

Theo thông tin từ nhà thầu BM Windows, yêu cầu thi công dự án tương đối phức tạp với hơn 38 loại mặt dựng khác nhau, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao khi sản xuất, có những mặt dựng chiều cao lên đến 6 m. Các sản phẩm không chỉ tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Bắc Mỹ mà còn chịu được điều kiện khí hậu khắc nghiệt, có khi xuống -18 độ C của vùng ôn đới. Đặc biệt, tòa nhà với chiều cao "chọc trời", vật tư sản xuất còn phải chịu được áp lực gió, kín khí, cách nhiệt tốt nhất.

Phối cảnh tòa tháp The One tại Toronto, Canada. Ảnh: Foster + Partners

BM Windows được biết đến là một trong những thương hiệu tiêu biểu trong lĩnh vực mặt dựng tại Việt Nam. Đơn vị sở hữu danh mục hơn 550 dự án trong và ngoài nước.

Nhà thầu BM Windows đang triển khai hàng loạt dự án lớn trong nước. Ảnh: BM Windows

Bên cạnh gói thầu dự án The One tại Toronto, BM Windows đang triển khai loạt dự án lớn tại TP HCM, như: The Sun Tower quận 1 (vừa thi công những panel đầu tiên), dự án khu đô thị phức hợp The Global City, dự án The Opera Residence tại Thủ Thiêm hay các dự án bên bờ sông Sài Gòn như The Nexus, Thủ Thiêm Zeit River, De La Sol, IFC One Saigon, Hilton Saigon... Đồng thời, BM Windows còn đẩy mạnh xuất khẩu qua Australia, Campuchia, Myanmar, New Zealand và nay là Canada.

Theo các chuyên gia, việc đẩy mạnh chuyển hướng sang xuất khẩu là bước đi cần thiết trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn hiện nay, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm 2023. Việc tiến sân chơi toàn cầu không dễ dàng bởi hàng loạt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe tại từng quốc gia hay khu vực, nhưng là cách giúp doanh nghiệp Việt chứng tỏ năng lực trên thị trường quốc tế.

Hoài Phong