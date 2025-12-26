BM Windows ra mắt nền tảng mua sắm nhôm kính trực tuyến

BM Windows giới thiệu BM Living, nền tảng mua sắm nhôm kính trực tuyến, giúp khách hàng cá nhân chủ động lựa chọn sản phẩm, minh bạch giá và đơn giản hóa quy trình.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đề cao sự tiện lợi, minh bạch và hiệu quả, nhu cầu mua sắm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất cũng dần thay đổi. Những sản phẩm từng đòi hỏi nhiều khâu tư vấn và khảo sát trực tiếp như nhôm kính nay bắt đầu được tiếp cận theo cách mới, gắn với quá trình chuyển đổi số. Nắm bắt xu hướng này, BM Windows ra mắt BM Living, nền tảng mua sắm nhôm kính trực tuyến, hướng đến khách hàng cá nhân và hộ gia đình với trải nghiệm đơn giản, thuận tiện.

Các sản phẩm cửa kính của doanh nghiệp giúp căn nhà đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: BM Windows

Nền tảng đáp ứng nhu cầu của khách hàng mong muốn sử dụng sản phẩm cửa nhôm kính đạt chuẩn công trình, nhưng với quy trình lựa chọn và mua sắm đơn giản hơn. BM Living được phát triển như cầu nối, đưa chuẩn mực chất lượng quen thuộc ở các công trình lớn đến gần hơn với không gian sống của từng gia đình. Thông qua nền tảng trực tuyến, người dùng có thể lựa chọn mẫu cửa phù hợp với nhu cầu sử dụng, tùy chọn kích thước tiêu chuẩn, màu sắc và các thông số cơ bản. Thông tin kỹ thuật và giá bán được hiển thị rõ ràng, giúp khách hàng so sánh và lựa chọn giải pháp phù hợp với ngân sách. Quy trình được thiết kế gọn nhẹ, giúp việc tiếp cận sản phẩm nhôm kính chất lượng cao trở nên đơn giản hơn.

BM Living kế thừa trực tiếp triết lý sản phẩm của BM Windows và điều chỉnh để phù hợp với thói quen tiêu dùng hiện đại. Các sản phẩm trên nền tảng được phát triển theo tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, bảo đảm độ bền, an toàn và tính đồng bộ. Yếu tố tiện lợi được đặt làm trọng tâm trong trải nghiệm người dùng. Thay vì tìm kiếm nhiều đơn vị, chờ báo giá hoặc trao đổi qua nhiều khâu, khách hàng có thể tự xem thông tin và nắm rõ chi phí ngay từ đầu. Trải nghiệm mua sắm trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian và phù hợp với nhịp sống đô thị.

Hiệu quả được thể hiện ở việc các giải pháp được xây dựng sát nhu cầu thực tế như cửa phòng khách, phòng ngủ, ban công hoặc cửa sổ. Cách tiếp cận này giúp người dùng chọn đúng sản phẩm, đúng mục đích sử dụng và hạn chế chi phí phát sinh.

Khách hàng có thể chủ động lựa chọn loại cửa phù hợp với công năng sử dụng và chi phí hợp lý. Ảnh: BM Windows

Theo đại diện doanh nghiệp, thực tế thị trường cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự chủ động và cá nhân hóa trong mua sắm. Nhiều ngành hàng đã chuyển sang nền tảng trực tuyến, trong khi nhôm kính vẫn còn không ít rào cản. BM Living được xem là lời đáp cho khoảng trống đó, khi vừa số hóa trải nghiệm mua sắm, vừa đơn giản hóa quy trình tiếp cận sản phẩm kỹ thuật.

Danh mục sản phẩm của nền tảng hướng đến nhiều nhóm khách hàng, từ chủ nhà, chủ căn hộ đến kiến trúc sư và nhà thầu. Các dòng sản phẩm gồm cửa đi mở quay, cửa lùa, cửa sổ hất, cửa sổ mở quay, ô kính cố định và phụ kiện đồng bộ, phù hợp với nhiều loại hình không gian như căn hộ và nhà ở riêng lẻ. Việc kế thừa nền tảng kỹ thuật từ BM Windows giúp người dùng yên tâm về chất lượng và tính ứng dụng lâu dài.

Các dòng sản phẩm gồm cửa đi mở quay, cửa lùa, cửa sổ hất, cửa sổ mở quay, ô kính cố định và phụ kiện đồng bộ, phù hợp với nhiều loại hình không gian như căn hộ và nhà ở riêng lẻ. Ảnh: BM Windows

Trong thời gian tới, doanh nghiệp định hướng phát triển BM Living thành nền tảng mua sắm nhôm kính quy mô lớn, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và cải thiện trải nghiệm người dùng. Đơn vị cũng dự kiến ứng dụng thêm công nghệ để hỗ trợ lựa chọn, tư vấn và lắp đặt hiệu quả hơn. Với vai trò cầu nối giữa tiêu chuẩn công trình và nhu cầu thực tế của khách hàng cá nhân, nền tảng được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng không gian sống tại Việt Nam.

BM Windows ra mắt nền tảng mua sắm nhôm kính trực tuyến Các sản phẩm của doanh nghiệp. Video: BM Windows

BM Windows là thương hiệu hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nhôm kính, từng tham gia triển khai nhiều công trình quy mô lớn như cao ốc văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và các dự án căn hộ cao tầng. Doanh nghiệp có năng lực kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng và quy trình thi công đồng bộ, qua đó từng bước thể hiện vị thế trên thị trường trong nước và mở rộng hiện diện ra quốc tế.

(Nguồn: BM Windows)