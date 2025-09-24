BM Windows nhận giải về kỹ thuật mặt dựng nhôm kính tại Mỹ

BM Windows được vinh danh tại Vitruvian Honors & Awards 2025, nhờ những đổi mới trong kỹ thuật mặt dựng (facade) nhôm kính, góp phần nâng cao hiệu suất công trình.

Sự kiện vinh danh tổ chức tại Center for Architecture (New York, Mỹ) ngày 18/9, BM Windows được trao giải ở hạng mục dành cho các doanh nghiệp có thành tựu nổi bật về kỹ thuật mặt dựng. Doanh nghiệp là đơn vị duy nhất ngoài khu vực Bắc Mỹ, có tên trong danh sách 17 doanh nghiệp nhận giải năm nay.

Bà Huỳnh Nhật Minh Châu, Giám đốc kinh doanh Quốc tế đại diện nhận giải thưởng. Ảnh: BM Windows

Đại diện công ty cho biết, giải thưởng ghi nhận những đổi mới trong kỹ thuật mặt dựng nhôm kính, thể hiện cam kết phát triển giải pháp bền vững cho ngành. Việc doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh tại New York cho thấy sự phát triển của lĩnh vực facade nhôm kính, vốn có tính kỹ thuật cao và nhiều yêu cầu khắt khe.

"Giải thưởng là sự ghi nhận của cộng đồng chuyên gia facade quốc tế đối với những giá trị và tầm nhìn chung trong ngành. Chúng tôi coi đây là cơ hội thực hiện cam kết nâng cao kỹ nghệ facade Việt gắn với đổi mới và phát triển bền vững", đại diện nói.

Qua quá trình phát triển, BM Windows từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế với nhiều dự án quy mô lớn. Tại Bắc Mỹ, doanh nghiệp tham gia One Bloor West (The One), tòa tháp supertall ở Canada, cao hơn 300 m với 85 tầng.

Ngoài Canada, đơn vị hiện diện tại Mỹ qua các công trình như khách sạn Marriott Courtyard hay khu nghỉ dưỡng Turtle Bay tại Hawaii. Ở Australia, công ty tham gia 55 Pitt Street Sydney, dự án văn phòng lớn đạt tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế, nằm gần Nhà hát Opera Sydney.

Phối cảnh dự án văn phòng 55 Pitt Street Sydney (tòa cao ốc trắng) do doanh nghiệp cung ứng hạng mục mặt dựng nhôm kính. Ảnh: BM Windows

Tại khu vực châu Á, BM Windows góp mặt trong dự án Taipei Twins (Đài Loan) do tập đoàn kiến trúc SOM thiết kế. Song song hoạt động quốc tế, doanh nghiệp cũng tham gia nhiều công trình trọng điểm trong nước như: The Marc, The Parc, OSI Tower, K8HH1, Lumi... tại Hà Nội. Bên cạnh đó còn có: Times Square Đà Nẵng, Olalani, Dolce Quảng Bình, Bà Nà Hills ở miền Trung cùng các dự án quy mô lớn phía Nam như Sân bay quốc tế Long Thành, Lotus Tower hay Marina Central Tower...

Vitruvian Honors & Awards là giải thưởng facade quốc tế do FTI tổ chức định kỳ hai năm một lần tại New York. Ảnh: BM Windows

Vitruvian Honors & Awards là giải thưởng do Viện nghiên cứu Facade Tectonics Institute (FTI) tổ chức hai năm một lần. Sự kiện quy tụ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kỹ thuật mặt dựng tại Mỹ và khu vực Bắc Mỹ. Giải thưởng nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân xuất sắc trong ngành có những đổi mới, thành tựu nổi bật trong thiết kế, kỹ thuật và công nghệ facade, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hệ mặt dựng trong việc kiến tạo kiến trúc bền vững, nâng cao hiệu suất công trình.

(Nguồn: BM Windows)