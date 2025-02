BM Windows nêu cơ hội đưa nhôm kính Việt ra thị trường quốc tế

Chất lượng tốt, hợp tác chặt chẽ với đối tác quốc tế và triển khai dự án chủ động là cách tăng cạnh tranh cho sản phẩm nhôm kính Việt, theo đại diện BM Windows.

Nhận định do ông Trần Văn Tiến, Tổng giám đốc BM Windows nêu tại sự kiện Zak World of Facades Sydney, ngày 20/2. Theo đó, vị đại diện khẳng định rằng để thành công tại các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe như Australia hay Bắc Mỹ, BM Windows đã tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: hiểu rõ kỹ thuật sản phẩm, hợp tác chặt chẽ với đối tác quốc tế và triển khai dự án một cách chủ động. Việc am hiểu sản phẩm giúp công ty đánh giá rủi ro toàn diện, triển khai dự án đúng tiến độ và ngân sách.

Ông Trần Văn Tiến - Tổng giám đốc BM Windows chia sẻ tại phiên tọa đàm ngày 20/2. Ảnh: BM Windows

Ông Tiến cho biết thêm rằng tinh thần chủ động và sẵn sàng thích ứng là yếu tố quan trọng để các nhà cung ứng quốc tế chinh phục những thị trường khó tính. Bên cạnh đó, sự minh bạch và tinh thần hợp tác chuyên nghiệp là yếu tố quyết định thành công của các dự án BM Windows.

Cũng tại sự kiện, ông G. Michael Schmidt - Giám đốc kỹ thuật của BM Windows đã tham gia phiên thảo luận, chia sẻ góc nhìn về rủi ro, thách thức và lợi thế của mua sắm toàn cầu trong lĩnh vực mặt dựng nhôm kính. Đây là một lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật cao, với tiêu chuẩn riêng biệt tại từng quốc gia và khu vực.

Ông G. Michael Schmidt, Giám đốc kỹ thuật BM Windows (thứ hai từ phải sang) chia sẻ quan điểm tại phiên thảo luận về chủ đề toàn cầu hóa trong facade. Ảnh: BM Windows

Ông G. Michael Schmidt nhấn mạnh rằng nguồn cung ứng quốc tế có giá thành cạnh tranh nhờ quy mô sản xuất lớn và tối ưu hóa quy trình, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Điều này giúp tối ưu chi phí và tăng giá trị đầu tư mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Zak World of Facades là chuỗi hội nghị quốc tế về thiết kế và kỹ thuật mặt dựng nhôm kính, diễn ra tại hơn 40 quốc gia. Trong phiên Zak Sydney 2025, sự kiện tập trung vào các sáng kiến bền vững và thách thức trong mặt dựng hiện đại, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành tham dự.

Tham gia sự kiện quốc tế như Zak World of Facades là kế hoạch hàng năm của BM Windows. Các sự kiện này giúp kết nối với chuyên gia mặt dựng nhôm kính toàn cầu, là cơ hội để học hỏi và cập nhật xu hướng kỹ thuật mới nhất từ các nước khác.

Một số dự án tiêu biểu mà BM Windows triển khai trên thị trường quốc tế bao gồm The One tại Toronto, Canada; 15 Sydney Avenue tại Canberra, Australia; Atlassian Central tại trung tâm Sydney...

Dự án văn phòng cao cấp 15 Sydney Avenue (Canberra, Australia) với yêu cầu kỹ thuật đặc thù về khí hậu và tiêu chuẩn xây dựng tại Australia, do BM Windows cung ứng mặt dựng. Ảnh: BM Windows

Tại thị trường trong nước, BM Windows triển khai hơn 600 dự án khắp cả nước. Điển hình như Marina Central Tower - Top 3 tòa nhà cao nhất TP HCM do BM Windows triển khai hệ mặt dựng; dự án Sân bay quốc tế Long Thành...

