BM Windows khởi công nhà máy 100.000 m2 tại Châu Đức

Nhà máy tại KCN Châu Đức có dây chuyền tự động hóa, công suất đạt 2 triệu m2 sản phẩm mỗi năm giúp BM Windows mở rộng sản xuất, tăng hiệu quả chuỗi cung ứng.

Lễ khởi công được tổ chức tại KCN Châu Đức, ngày 10/10. Đại diện doanh nghiệp cho biết, nhà máy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của đơn vị, diện tích và công suất gấp ba lần các nhà máy hiện hữu. Dự án do DB (beyond Design & Build) thiết kế và SOL E&C làm tổng thầu, hai đơn vị cùng hệ sinh thái với BM Windows. Nhà máy được trang bị dây chuyền tự động hóa hiện đại, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng tương đương các cơ sở sản xuất facade hàng đầu thế giới, với công suất thiết kế 2 triệu m2 sản phẩm mỗi năm.

Phối cảnh nhà máy 100.000 m2 tại KCN Châu Đức. Ảnh: BM Windows

Vị trí nhà máy nằm trong khu quy hoạch thuộc vùng đô thị TP HCM mở rộng (trước là Bà Rịa -Vũng Tàu), kết nối trực tiếp với trung tâm kinh tế phía Nam. Điều này giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động giao thương và xuất khẩu. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ đi vào vận hành từ quý II/2026. Khi hoàn thành, nhà máy cùng với các cơ sở tại Bình Dương và Hà Nội sẽ trở thành cụm sản xuất chiến lược, hỗ trợ công ty đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước, mở rộng cạnh tranh tại các thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao như Australia, Bắc Mỹ và châu Âu.

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch sáng lập hệ sinh thái phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BM Windows

Theo ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch sáng lập BM Windows, dự án Châu Đức là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, nâng tầm năng lực sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và thể hiện vị thế kỹ nghệ facade Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

"Dự án Nhà máy BM Windows Châu Đức được định hướng trở thành cơ sở sản xuất có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong ngành facade. Nhà máy dự kiến quy tụ đội ngũ chuyên gia quốc tế và kỹ sư trong nước, tập trung vào việc cập nhật công nghệ và quy trình sản xuất, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các công trình trong nước và quốc tế", ông Dương nói.

Dự kiến giai đoạn 1 của nhà máy sẽ đi vào vận hành vào quý II/2026. Ảnh: BM Windows

Trong những năm gần đây, BM Windows là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thành công ra quốc tế trong lĩnh vực facade nhôm kính. Tại Bắc Mỹ, công ty đã tham gia dự án One Bloor West (The One) tại Toronto, tòa tháp cao trên 300 m với 85 tầng. Ngoài ra, đơn vị còn góp mặt tại khách sạn Marriott Courtyard và khu nghỉ dưỡng Turtle Bay ở Hawaii. Tại Australia, doanh nghiệp tham gia nhiều dự án quy mô lớn như 55 Pitt Street Sydney, The Grande và 15 Sydney tại Canberra... Gần đây, công ty tiếp tục mở rộng sang châu Á với dự án Taipei Twins do Tập đoàn Som thiết kế.

Đại diện công ty cho biết, sự kiện khởi công nhà máy Châu Đức cũng là một phần trong chiến lược phát triển của hệ sinh thái doanh nghiệp do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập, bao gồm DB, Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows và Boho. Hệ sinh thái này trải rộng chuỗi giá trị ngành xây dựng, từ thiết kế, tổng thầu, sản xuất facade nhôm kính đến hoàn thiện nội thất. Việc đưa vào vận hành nhà máy quy mô 100.000 m2 giúp gia tăng năng lực sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Hiện, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương đang tham gia nhiều dự án quy mô lớn như: sân bay quốc tế Long Thành, tổ hợp Sun Feliza Suites, chuỗi Lumière và Lumi Hanoi, Imperia Signature Cổ Loa, The Blanca City, cùng nhiều khu đô thị và khu nghỉ dưỡng tại Long An và Vũng Tàu...

