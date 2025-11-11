BM Windows dự diễn đàn kỹ thuật facade quốc tế London

BM Windows tham dự diễn đàn quốc tế Zak World of Facades 2025 tại London, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kết nối quốc tế và cập nhật xu hướng phát triển của ngành.

Diễn đàn được tổ chức tại London (Anh), ngày 5/1, quy tụ các chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư và doanh nghiệp trong lĩnh vực mặt dựng từ nhiều quốc gia. Diễn đàn cũng là kỳ tổ chức thứ 200 của chuỗi sự kiện, với quy mô lớn nhất tính đến nay.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hệ thống mặt dựng cho nhiều công trình. Ảnh: BM Windows

Tại sự kiện, BM Windows doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nhôm kính và facade, tham gia với vai trò diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hệ thống mặt dựng cho nhiều công trình tại Mỹ, Canada và Australia. Các dự án này đều đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thi công ở mức cao, là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu năng lực và kinh nghiệm quốc tế của đội ngũ kỹ sư Việt.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: BM Windows

Đại diện BM Windows cho biết, việc tham dự diễn đàn nhằm học hỏi mô hình công nghệ, cập nhật xu hướng thiết kế facade hiện đại và mở rộng kết nối với các chuyên gia quốc tế. Sự kiện cũng là dịp để doanh nghiệp giới thiệu năng lực kỹ thuật của Việt Nam trong lĩnh vực vốn có yêu cầu khắt khe về độ chính xác, an toàn và tính thẩm mỹ.

BM Windows trình bày về quá trình triển khai các hệ thống facade phức tạp, kinh nghiệm thích ứng với yêu cầu kỹ thuật quốc tế. "Zak World of Facades London là cơ hội để chúng tôi kết nối, học hỏi từ các chuyên gia và tiếp tục hoàn thiện năng lực nhằm tham gia sâu hơn vào các dự án quy mô lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam", đại diện doanh nghiệp nói.

BM Windows là một trong những doanh nghiệp châu Á tham dự sự kiện. Ảnh: BM Windows

Zak World of Facades London được xem là nơi định hình các chuẩn mực của ngành kiến trúc và mặt dựng toàn cầu. Diễn đàn hút hàng trăm chuyên gia, tập trung thảo luận về các xu hướng mới như thiết kế bền vững, vật liệu giảm phát thải carbon, mô-đun hóa, tối ưu năng lượng và công nghệ tương lai.

Sự kiện thu hút sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu tại Châu Âu. Ảnh: BM Windows

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn trong ngành như Foster + Partners, Zaha Hadid Architects, Arup, Permasteelisa, Schuco, Seele Group... Trong số này, BM Windows là một trong số ít doanh nghiệp châu Á trình bày tham luận. Theo doanh nghiệp, mục tiêu của lần tham dự này hướng đến việc học hỏi tri thức, mang tinh thần kỹ sư Việt ra thế giới, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, từng bước khẳng định năng lực kỹ thuật facade trong nước trên thị trường quốc tế.

Trước khi góp mặt tại London, BM Windows từng tham dự nhiều diễn đàn facade quốc tế tại New York, Toronto hay Sydney. Tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp được Viện Facade Tectonics (Mỹ) trao giải Vitruvian Honors & Awards 2025 tại New York, một trong những giải thưởng được đánh giá cao trong lĩnh vực mặt dựng toàn cầu.

Đơn vị hiện tham gia hàng loạt dự án quốc tế, nổi bật như: One Bloor West (The One Toronto) (Canada) - tòa nhà siêu cao tầng đầu tiên của Canada; 55 Pitt Street (Sydney) - dự án văn phòng cao cấp gần Nhà hát Opera Sydney, Marriott Courtyard hay Turtle Bay Resort (Hawaii, Mỹ), Taipei Twins... Ở thị trường trong nước, doanh nghiệp đang thi công nhiều dự án quy mô lớn gồm: Sân bay quốc tế Long Thành, The Marc 88, Parc Hà Nội, OSI Tower, K8HH1&2, Lumi Hanoi, Lotus HCM, Times Square Đà Nẵng...

Bên cạnh hoạt động quốc tế, BM Windows mở rộng năng lực sản xuất trong nước. Công ty khởi công nhà máy mới tại Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), trong tháng 10 với diện tích 100.000 m2, gấp ba lần các cơ sở hiện có, trang bị dây chuyền tự động hóa theo tiêu chuẩn châu Âu. Theo đại diện doanh nghiệp, việc xuất tại Zak World of Facades London 2025 cho thấy các đơn vị Việt Nam vừa làm chủ công nghệ trong nước, vừa từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành facade.

(Nguồn: BM Windows)