PhápBình luận viên Bang Soo-hyun, vốn là một cựu VĐV lừng danh Hàn Quốc, không kìm được nước mắt khi chứng kiến đồng hương An Se-young giành HC vàng cầu lông đơn nữ Olympic sau 28 năm.

Khi An Se-young đang có bốn cơ hội giành điểm quyết định "gold medal point" trước tay vợt Trung Quốc He Bingjiao, Bang Soo-hyun cứng đờ người trên ghế, ở cabin nhìn trực tiếp xuống sân nhà thi đấu Porte de La Chapelle. Cuối cùng, sau một pha trả cầu ra ngoài sân của He, An Se-young lập tức nằm xuống sàn vì biết mình chiến thắng.

Bang Soo-hyun giơ hai tay lên cao ăn mừng, rồi úp hai tay lên mặt và ngồi xuống để lau nước mắt. "Tôi không khóc cả khi giành HC vàng, hay thua ở chung kết", Bang nói. "Nhưng hôm nay, tôi đã khóc khi thấy An chiến thắng".

Bình luận viên kiêm cựu VĐV Bang Soo-hyun (trái) bật khóc khi chứng kiến An Se-young giành HC vàng cầu lông đơn nữ Olympic Paris 2024. Ảnh: BWF

Bang Soo-hyun chúc mừng An Se-young. Ảnh: Yonhap

Bang Soo-hyun không chỉ là bình luận viên cho một kênh truyền hình Hàn Quốc, mà còn là huyền thoại cầu lông xứ kim chi. Bà từng giành HC bạc đơn nữ Olympic 1992, trước khi giành vàng ở kỳ 1996. Mất 28 năm từ ngày ấy, Hàn Quốc mới chứng kiến tay vợt nữ thứ hai làm được như Bang Soo-hyun.

Cựu VĐV sinh năm 1972 cho biết đã có một đêm lo âu trước khi bình luận chung kết cầu lông đơn nữ Paris 2024. Dù biết An là ứng viên sáng giá cho HC vàng, nhưng bà cũng không quên cảm giác của thất bại.

"Tôi tin An là VĐV giỏi, sẽ giành HC vàng, nhưng thật sự hồi hộp", Bang cho hay. "Tôi thấy căng thẳng khi An đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu. Thật sự xúc động".

BLV bật khóc khi Hàn Quốc giành HC vàng cầu lông Olympic 2024

Sự căng thẳng dịu đi khi An Se-young thi đấu với nhịp điệu ổn định, không mắc bất cứ sai sót nào trước He Bingjiao, để lần lượt thắng 21-13 và 21-16. An giành HC vàng ở tuổi 22, sớm hơn Bang hai năm.

Bang Soo-hyun là tay vợt cầu lông hàng đầu thế giới vào những năm 1990 thế kỷ 20. Bà cùng thời với Susi Susanti (Indonesia) và ye Zhaoying (Trung Quốc). Bà nổi tiếng với phong cách thi đấu mạnh mẽ kết hợp di chuyển linh hoạt. Tuy nhiên, bà giải nghệ rất sớm, ở tuổi 24, ngay sau Atlanta 1996. Năm 2019, bà được bầu vào Đại sảnh Danh vọng Cầu lông thế giới.

An Se-young giành HC vàng cầu lông đơn nữ Olympic Paris 2024, với đầu gối phải chưa được chữa trị dứt điểm. Ảnh: Reuters

Ở cuộc họp báo sau đó, An Se-young đã tạo nên "một vụ nổ" như báo Hàn Quốc Chosun mô tả. Cô cảm thấy thất vọng với đội tuyển quốc gia vì đã không xử lý chính xác ngay từ đầu chấn thương đầu gối, gặp phải từ khi giành HC vàng ASIAD 19, vào tháng 10/2023.

Một chẩn đoán lại vào tháng 12/2023 cho thấy An không còn thời gian để phẫu thuật. Cô chịu đựng cơn đau, đến Thế vận hội với đầu gối bó chặt và chiến thắng. An Se-young nói: "Tôi không bao giờ bỏ buổi tập, luôn thúc đẩy bản thân đến cực đại. Tôi không bao giờ bỏ buổi chạy bộ mỗi sáng và tập tăng cường sức bền. Những phẩm chất đó đưa tôi đến HC vàng".

Viktor Axelsen trở thành tay vợt nam thứ hai vô địch cầu lông đơn nam Olympic hai kỳ liên tiếp, sau Lin Dan của Trung Quốc năm 2008 và 2012. Ảnh: AP

Sự nổi lên của An Se-young ở đơn nữ và Viktor Axelsen của Đan Mạch ở đơn nam, khiến Trung Quốc lần đầu không giành được HC vàng nội dung đơn của cầu lông, kể từ kỳ 1996. Trung Quốc có giai đoạn thống trị cả hai nội dung này bốn kỳ liên tiếp, từ năm 2000 đến 2012. Sau đó, Carolina Marin giành HC vàng đơn nữ Rio 2016, Viktor Axelsen giành vàng đơn nam 2020, 2024 và mới nhất là An Se-young.

Cầu lông Trung Quốc được dự đoán tiếp tục bị thách thức ở kỳ tới, khi An Se-young còn trẻ và Axelsen muốn trở thành tay vợt đầu tiên giành HC vàng ba kỳ liên tiếp. Nội dung đơn nam còn chứng kiến sự nổi lên của Kunlavut Vidtisarn (Thái Lan), Lee Zii Jia (Malaysia).

Tại Paris 2024, cặp đôi Đài Loan Lee Yang và Wang Chi-lin giành HC vàng đôi nam, sau khi thắng cặp Trung Quốc Liang Weikeng và Wang Chang. Trung Quốc chỉ giành hai HC vàng đôi nữ và đôi nam nữ.

Trung Thu