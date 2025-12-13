Blue Origin sắp đưa người ngồi xe lăn đầu tiên lên vũ trụ

Công ty Mỹ Blue Origin thông báo, một hành khách hạn chế vận động sẽ tham gia chuyến bay NS-37 lên vùng không gian cận quỹ đạo tuần tới.

Michaela (Michi) Benthaus, kỹ sư hàng không vũ trụ tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), phải ngồi xe lăn sau khi chấn thương tủy sống trong tai nạn đạp xe leo núi năm 2018. Benthaus ủng hộ việc mở rộng khả năng tiếp cận không gian, từng tham gia chương trình huấn luyện phi hành gia mô phỏng và chuyến bay không trọng lực. Bà được kỳ vọng sẽ tạo ra cột mốc mới khi trở thành hành khách ngồi xe lăn đầu tiên bay lên không gian.

5 người cùng tham gia chuyến bay NS-37 với Benthaus là nhà đầu tư Joey Hyde, kỹ sư hàng không vũ trụ Hans Koenigsmann, doanh nhân Neal Milch, nhà đầu tư Adonis Pouroulis và người đam mê khoa học vũ trụ Jason Stansell.

6 hành khách trên chuyến bay NS-37 diễn ra ngày 18/12. Ảnh: Blue Origin

Phương tiện phóng New Shepard dự kiến cất cánh từ bãi phóng của Blue Origin ở Tây Texas lúc 8h30 ngày 18/12. Công ty sẽ phát trực tiếp sự kiện, bắt đầu khoảng 40 phút trước khi phóng.

NS-37 là chuyến bay thứ 37 của New Shepard - phương tiện phóng tự động của Blue Origin, gồm khoang chở người và tên lửa, cả hai đều có thể tái sử dụng. Các chuyến bay của New Shepard kéo dài 10-12 phút, từ lúc cất cánh đến khi đáp xuống mặt đất. Hành khách sẽ trải nghiệm vài phút không trọng lực và quan sát Trái Đất trên nền không gian tối đen.

Phương tiện New Shepard cất cánh trong nhiệm vụ NS-34 diễn ra ngày 3/8, đưa 6 hành khách lên vùng không gian cận quỹ đạo. Ảnh: Blue Origin

ESA cũng đang có kế hoạch đưa một phi hành gia khuyết tật lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). John McFall, cựu vận động viên Paralympic của Anh kiêm bác sĩ phẫu thuật, mất chân phải khi gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng năm 2000. Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu về tác động của vi trọng lực lên cơ thể và khả năng phối hợp với các phi hành gia khác, McFall trở thành phi hành gia khuyết tật đầu tiên được cấp phép tham gia nhiệm vụ 6 tháng trên trạm ISS. Dù vậy, ESA chưa tiết lộ thời gian cụ thể cho nhiệm vụ đầu tiên của ông.

Theo IFL Science, khả năng tiếp cận không gian dường như chưa được nghiên cứu rộng rãi dù số lượng người khuyết tật trên thế giới rất lớn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 1/4 người trưởng thành ở Mỹ bị hạn chế vận động. Chuyến bay của Benthaus mang ý nghĩa rất lớn, đánh dấu lần đầu tiên người khuyết tật bay lên vũ trụ sau hơn 5 thập kỷ con người du hành vũ trụ. Đáng chú ý, đây còn là nhiệm vụ tư nhân, không phải do một cơ quan được chính phủ tài trợ thực hiện.

Thu Thảo (Theo Space, IFL Science)