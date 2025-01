Blue Origin phóng tên lửa tái sử dụng lên quỹ đạo

MỹTên lửa New Glenn cao 98 m phóng lần đầu tiên vào 2h03 ngày 16/1 (13h03 cùng ngày giờ Hà Nội) từ Trạm lực lượng không gian Cape Canaveral tại Florida.

Tên lửa New Glenn cất cánh thành công hôm 16/1. Ảnh: Blue Origin

Khoảng 12,5 phút sau, tầng trên của tên lửa lên tới quỹ đạo, hoàn thành mục tiêu chính của chuyến bay thử nghiệm mang tên NG-1, theo Space. Blue Origin cũng tìm cách hạ cánh tầng đầu tiên tái sử dụng của New Glenn trên tàu Jacklyn ở Đại Tây Dương. Tên lửa đẩy khai hỏa 3 động cơ trong lúc đốt động cơ để hồi quyển như dự kiến, nhưng không thể hạ cánh.

"Chúng tôi đã bay lên quỹ đạo an toàn và thu thập rất nhiều dữ liệu", Ariane Cornell, phó chủ tịch phụ trách hệ thống trong không gian ở Blue Origin, cho biết.

Nếu hạ cánh thành công, tên lửa mới sẽ gây bất ngờ. Blue Origin nhiều lần nhấn mạnh đây là mục tiêu phụ ít có khả năng đạt được trong NG-1. Giống như nhiều tên lửa, New Glenn trải qua một chặng đường dài để tới bệ phóng. Ban đầu, chuyến bay đầu tiên của nó được lên lịch diễn ra vào năm 2020, nhưng quá trình phát triển động cơ mạnh BE-4 ở tầng đầu tiên của tên lửa làm chậm lịch trình.

Tầng đầu tiên tái sử dụng của New Glenn có thể giúp nó cạnh tranh với Falcon 9 của SpaceX, tên lửa tái sử dụng có thể bay lên quỹ đạo đầu tiên trên thế giới. Blue Origin dự định phóng mỗi tên lửa đẩy New Glenn ít nhất 25 lần và đã có một số khách hàng từ NASA tới các công ty viễn thông. New Glenn cũng được chọn để phóng vệ tinh Internet băng thông rộng trong dự án Kuiper của Amazon, có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với siêu chòm Starlink của SpaceX. Amazon đã xin cấp phép hơn 3.000 vệ tinh Kuiper. Cả Blue Origin và Amazon đều được thành lập bởi Bezos.

New Glenn có thể chở 45 tấn hàng lên quỹ đạo thấp của Trái Đất (LEO). Tên lửa Falcon Heavy của SpaceX cũng sử dụng tên lửa đẩy tái sử dụng ở tầng đầu tiên, có thể chở 64 tấn hàng tới LEO. Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, NG-1 sẽ giúp chứng nhận tên lửa cho chương trình Phóng vũ trụ an ninh quốc gia (NSSL) của lực lượng không gian Mỹ.

Theo kế hoạch ban đầu, New Glenn được chọn để phóng bộ đôi tàu thăm dò sao Hỏa ESCAPADE của NASA, nhưng cơ quan này quyết định lùi nhiệm vụ cho tới khi tên lửa chứng minh khả năng bay. Hiện nay, ESCAPADE được lên lịch phóng sớm nhất vào mùa xuân năm 2025. Thay vào đó, bay trong nhiệm vụ đầu tiên của New Glenn là phiên bản thử nghiệm của tàu vũ trụ Blue Ring sắp ra mắt của Blue Origin, được thiết kế để kiểm nghiệm hệ thống liên lạc, thu thập dữ liệu trong không gian, theo dõi và chỉ đạo trong khi vẫn gắn liền với tầng hai của New Glenn.

Chuyến bay đầu tiên sẽ giúp Blue Origin phát triển và hoàn thiện phiên bản sản xuất của tàu vũ trụ cho các nhiệm vụ tương lai. Blue Ring sẽ đóng vai trò như nền tảng cho các vệ tinh khác với sức chở 3.000 kg, có thể vận chuyển hàng hóa lên quỹ đạo địa tĩnh, quỹ đạo Mặt Trăng và thậm chí quỹ đạo liên hành tinh, theo Blue Origin.

An Khang (Theo Space)