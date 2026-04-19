Blue Origin phóng thành công tên lửa New Glenn, đánh dấu lần đầu tái sử dụng tầng đẩy và tăng tốc cạnh tranh với SpaceX.

Tên lửa New Glenn cao 98 m rời bệ phóng tại mũi Canaveral ở bang Florida của Mỹ lúc 7h25 ngày 19/4 (18h25 giờ Hà Nội), mang theo vệ tinh liên lạc của công ty AST SpaceMobile.

Sau hơn 3 phút, tầng đẩy thứ hai tách rời và kích hoạt động cơ để đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Tầng đẩy thứ nhất hạ cánh thành công xuống xà lan trên Đại Tây Dương khoảng 9 phút 30 giây sau khi rời bệ phóng.

Blue Origin lần đầu phóng tên lửa bằng tầng đẩy tái sử dụng Tên lửa New Glenn rời bệ phóng ở bang Florida của Mỹ sáng 19/4. Video: Blue Origin

Vụ phóng đánh dấu lần đầu Blue Origin, công ty của tỷ phú Jeff Bezos, tái sử dụng thành công tầng đẩy cho tên lửa New Glenn, chứng tỏ khả năng làm chủ công nghệ và gia tăng sức cạnh tranh với đối thủ SpaceX của Elon Musk. Blue Origin đã thay thế toàn bộ động cơ và điều chỉnh nhiều chi tiết trên tầng đẩy cho lần phóng này.

Blue Origin từng hai lần phóng tên lửa New Glenn, nhưng chỉ dùng tầng đẩy hoàn toàn mới. Công ty cũng phóng rocket New Shepard có kích thước nhỏ hơn, chủ yếu dùng cho các chuyến du lịch dưới quỹ đạo, với một số linh kiện tái sử dụng và hoạt động ít thách thức về mặt kỹ thuật hơn.

Hồi tháng 11/2025, Blue Origin lần đầu thu hồi thành công tầng đẩy của New Glenn. Nỗ lực thu hồi tầng đẩy hồi tháng 1/2025 đã thất bại, do động cơ không kích hoạt trong quá trình hạ độ cao.

New Glenn là trọng tâm với tham vọng vũ trụ của Jeff Bezos, khi Blue Origin và SpaceX đang cạnh tranh trong chương trình Artemis của NASA và cùng chế tạo phương tiện đưa người đáp xuống Mặt Trăng.

Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực đưa các nhà du hành trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028, trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump kết thúc và trước thời hạn do Trung Quốc đặt ra.

Điệp Anh (Theo AFP)