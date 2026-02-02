Blue Origin dừng hoạt động du lịch vũ trụ

Công ty hàng không vũ trụ Mỹ Blue Origin ngừng tổ chức các chuyến du lịch cận quỹ đạo cho hành khách bằng tàu New Shepard ít nhất hai năm.

Blue Origin cuối tháng 1 thông báo dừng các chuyến bay New Shepard, chuyển hướng nguồn lực để đẩy nhanh quá trình phát triển năng lực đưa con người lên Mặt Trăng. "Quyết định này thể hiện cam kết của Blue Origin với mục tiêu quốc gia là trở lại Mặt Trăng và thiết lập sự hiện diện lâu dài, bền vững tại đó", đại diện công ty cho biết.

Tàu vũ trụ New Shepard chở 6 hành khách phóng lên không gian ngày 3/8/2025. Ảnh: Blue Origin

Blue Origin đã ký hợp đồng đưa các phi hành gia NASA đổ bộ Mặt Trăng bằng tàu vũ trụ Blue Moon do công ty phát triển. Nếu mọi việc suôn sẻ, Blue Moon sẽ thực hiện điều này trong nhiệm vụ Artemis 5, dự kiến vào năm 2029. Tuy nhiên, Blue Origin có thể tiếp cận Mặt Trăng sớm hơn vì công ty dự định phóng phiên bản tiền trạm tới bề mặt thiên thể này cuối năm nay.

Artemis 2 là nhiệm vụ có phi hành đoàn đầu tiên trong chương trình Artemis của NASA, đặt mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng. Artemis 2 có thể diễn ra sớm nhất ngày 8/2, khi tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu Orion đưa 4 phi hành gia bay tới vùng không gian quanh Mặt Trăng. Tiếp theo là nhiệm vụ Artemis 3 và 4, dự kiến sử dụng tàu Starship của SpaceX, để chở người lên bề mặt thiên thể.

Tháng trước, Giám đốc NASA Jared Isaacman thông báo trên X rằng ông đã gặp đại diện SpaceX và Blue Origin để tìm hiểu rõ hơn về kế hoạch mới nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình Artemis.

Tàu tái sử dụng New Shepard phóng lần đầu tháng 4/2015. Đến nay, tàu đã thực hiện tổng cộng 38 nhiệm vụ, bao gồm 17 chuyến chở người, đưa tổng cộng 92 hành khách lên không gian cận quỹ đạo, trong đó có 6 hành khách bay hai lần. Nhiệm vụ gần nhất diễn ra tuần trước. Mỗi chuyến bay của New Shepard kéo dài tổng cộng 10-12 phút, cho phép hành khách trải nghiệm vài phút không trọng lực và ngắm nhìn Trái Đất nổi bật trên nền vũ trụ tối đen.

Thu Thảo (Theo Space, CNN)