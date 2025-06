Blue Origin chở 6 hành khách lên rìa vũ trụ

Mỹ6 hành khách phóng trên tàu New Shepard của Blue Origin hôm 29/6 bay lên độ cao 105 km và trải qua trạng thái không trọng lượng trong 3 phút.

Tàu New Shepard cất cánh hôm 29/6 từ Tây Texas. Ảnh: Blue Origin

Phương tiện phóng cận quỹ đạo New Shepard của công ty Blue Origin cất cánh vào 10h39 sáng ngày 29/6 giờ địa phương (21h39 cùng ngày giờ Hà Nội) từ Bãi phóng 1 ở Tây Texas. Con tàu chở hai vợ chồng Allie và Carl Kuehner, Leland Larson, Freddie Rescigno, Jr., Owolabi Salis và James Sitkin.

Carl Kuehner trở thành phi hành gia thứ 70 của Blue Origin, xác định dựa trên ghế ngồi trong khoang tàu New Shepard mà ông được chỉ định trong chuyến bay. Ông cũng trở thành người thứ 750 trong lịch sử bay vào không gian, theo ghi nhận của Hiệp hội các nhà thám hiểm không gian.

Nhiệm vụ NS-33 kéo dài 10 phút, đánh dấu chuyến bay thứ 33 bằng tàu New Shepard của Blue Origin và diễn ra theo kế hoạch. Module đẩy (Tail 5) hạ cánh thẳng đứng an toàn trong khi khoang chở khách mang tên "RSS Kármán Line" đưa hành khách trở lại mặt đất với sự hỗ trợ của dù và động cơ đẩy, cách không xa nơi phóng.

Trong khoảng 3 phút khi khoang tàu hình giọt nước đạt đến điểm cách xa Trái Đất nhất, Kuehners, Larson, Rescigno, Salis và Sitkin trải qua trạng thái không trọng lượng và nhìn thấy đường cong của hành tinh nổi bật trên nền đen của không gian. Chuyến bay đạt độ cao 105,2 km phía trên mặt đất, vượt qua đường Kármán, ranh giới giữa Trái Đất và không gian nằm ở độ cao 100 km.

Cùng bay với phi hành đoàn là hơn 1.000 bưu thiếp dạng thường và kỹ thuật số được thiết kế bởi học sinh và cộng đồng, do Bảo tàng Hàng không ở Seattle và Trường tiểu học Parkcrest ở Burnaby, British Columbia, Canada thu thập. Những tấm thiệp này là một phần trong dự án từ tổ chức phi lợi nhuận Club For the Future của Blue Origin.

Hồi tháng 4, tàu New Shepard cũng thực hiện chuyến bay đưa 6 phi hành gia là nữ lên rìa vũ trụ. Trong số này có Amanda Nguyễn, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức phi Chính phủ Rise mang theo 169 hạt sen giống (Nelumbo nucifera) - biểu tượng văn hóa Việt Nam - do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) cung cấp.

Chi phí mỗi ghế trong nhiệm vụ NS-33 không được tiết lộ. Phi hành đoàn bao gồm một nhà hoạt động môi trường, chủ tịch của công ty phát triển bất động sản, cựu giám đốc điều hành của công ty vận tải công cộng, nhà phân phối dây cáp điện và hai luật sư. Ban đầu, 6 hành khách được lên lịch bay vào ngày hạ chí (21/6) nhưng bị hoãn lại do điều kiện thời tiết xấu. Chuyến bay của họ đã nâng tổng số người bay trên các chuyến bay cận quỹ đạo lên 123 người.

An Khang (Theo Space, Yahoo)