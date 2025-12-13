Bloodhound Tracking Device ra mắt nền tảng theo dõi vận chuyển hàng hóa

MỹBloodhound Tracking Device nâng cấp nền tảng an ninh vận chuyển, cung cấp theo dõi và cảnh báo liên tục toàn cầu, đảm bảo minh bạch chuỗi cung ứng tại cả các khu vực hẻo lánh.

Bloodhound Tracking Device (BTD) vừa công bố nâng cấp quan trọng cho nền tảng an ninh trong vận chuyển, với việc tích hợp bộ thu phát vệ tinh Iridium thông qua hợp tác với MetOcean Telematics. Nâng cấp này cho phép thiết bị của BTD duy trì khả năng theo dõi và cảnh báo không gián đoạn trên toàn cầu, đảm bảo doanh nghiệp vẫn có thể giám sát hàng hóa ngay cả ở những khu vực xa xôi hoặc bị chặn tín hiệu.

"Giá trị cốt lõi của BTD là khả năng quan sát toàn diện mà không thỏa hiệp", Curtis Spencer, CEO Bloodhound Tracking Device cho biết. "Bằng việc tích hợp Iridium Short Burst Data (SBD) cùng hỗ trợ kỹ thuật từ MetOcean, chúng tôi hiện thực hóa giá trị đó, đảm bảo tài sản của khách hàng luôn được nhìn thấy, giám sát và bảo vệ ngay cả tại những vùng xa hoặc hạn chế kết nối".

Thiết bị của BTD duy trì khả năng theo dõi và cảnh báo không gián đoạn trên toàn cầu. Ảnh: Bloodhound Tracking Device

Công nghệ tiên tiến của BTD tận dụng mạng chịu gián đoạn (DTN) độc quyền và kiến trúc mesh, cho phép thiết bị truyền dữ liệu ngay cả khi bị vùi sâu trong các tầng container, toa tàu hay môi trường bị che khuất. Theo đó, các tính năng mới cho phép người dùng nhận cảnh báo từ container hoặc thiết bị giữa đại dương hoặc ngoài vùng phủ sóng. Cảm biến container đo nhiệt độ, khí, tiếng ồn và phát hiện can thiệp đều hoạt động ổn định ngay cả khi bị che khuất. Dữ liệu thời gian thực giúp cải thiện dự báo ETA, giảm thời gian "mù tín hiệu" và hạn chế rủi ro trộm cắp.

Việc tích hợp mang lại khả năng bao phủ từ cực Bắc đến cực Nam, kết hợp sức mạnh giữa DTN và vệ tinh, duy trì hoạt động liên tục của cảm biến, tích hợp liền mạch và mô hình dịch vụ dạng thuê bao.

Bloodhound Tracking Device (BTD) là nhà cung cấp công nghệ theo dõi và an ninh chuỗi cung ứng có trụ sở tại Mỹ, chuyên phát triển các giải pháp giám sát hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Doanh nghiệp tập trung vào công nghệ mạng chịu gián đoạn (DTN), hệ thống cảm biến và nền tảng theo dõi thời gian thực, giúp duy trì kết nối ngay cả trong môi trường bị che khuất hoặc ngoài vùng phủ sóng. BTD hợp tác với nhiều đối tác công nghệ toàn cầu để mở rộng khả năng theo dõi không gián đoạn, giảm rủi ro thất thoát và nâng cao minh bạch chuỗi cung ứng. Sản phẩm của công ty hiện được sử dụng trong vận tải biển, đường bộ, đường sắt và các lĩnh vực logistics đòi hỏi bảo mật cao.

Hải My (Theo Food Logistics)