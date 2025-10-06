Trung QuốcChiếc Rolls-Royce Spectre nằm bên làn ngược chiều, vỡ toác đầu, túi khí bung, bên cạnh là blogger ôtô từng bị bắt gặp dùng điện thoại khi lái xe.

Theo Jimu News, chiều 3/10, trên mạng xã hội xuất hiện những bức ảnh khẳng định nhà phê bình xe hơi nổi tiếng Chen Zhen liên quan đến một vụ tai nạn giao thông ở Bắc Kinh. Biển số của chiếc xe gặp nạn giống biển số mà các phương tiện truyền thông đã đưa tin trước đó về chiếc xe của Chen Zhen.

Chiếc xe siêu sang nằm bên làn đường ngược chiều, mảnh vỡ văng khắp mặt đường phía trước. Ảnh: 1024commissioner

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy chiếc xe siêu sang nằm hẳn bên làn ngược chiều, trên làn dành cho xe rẽ trái. Một miếng ốp ở đầu xe đã bung, lưới tản nhiệt crôm móp hẳn vào trong, vô số mảnh vỡ văng ra đường.

Chiếc Rolls-Royce nằm bên làn đường ngược chiều. Ảnh: CSLC

Một số bình luận nói rằng chiếc Rolls-Royce Spectre đã chạy quá tốc độ và lấn sang làn ngược chiều rồi va chạm với một chiếc xe màu trắng. Xe màu trắng bị văng qua nhiều làn đường trước khi đâm vào dải phân cách trồng cây và nằm trên hè. Hiện chưa rõ mức độ thương tích của những người trên xe.

Ôtô con được cho là va chạm với xe Rolls-Royce và văng lên hè. Ảnh: ZMG

Có người tiết lộ rằng chiếc siêu sang chạy điện không được bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba. Nếu điều này là đúng, chủ xe có thể sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Dựa trên mức độ hư hỏng của xe, chi phí sửa chữa dự kiến rất cao.

Tai nạn cũng làm dấy lên những lo ngại liên quan đến việc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội vẫn có những hành động có thể gây tác động xấu tới cộng đồng. Trước đó, Chen Zhen từng có lần bị bắt gặp dùng điện thoại khi đang lái xe. Khi người trên ôtô cùng chiều cất tiếng gọi, Chen bỏ điện thoại, giơ tay chào và khi đó, thậm chí cả hai tay đều rời khỏi vô-lăng.

Blogger ôtô đâm nát đầu xe siêu sang Rolls-Royce Video: 1024commissioner

Sau đó, Chen có đăng lời xin lỗi vì đã lái xe bất cẩn. Tuy nhiên, tai nạn mới xảy ra khiến nhiều người cho rằng thói quen là khó bỏ, nhưng hậu quả vẫn ở mức cho phép Chen có cơ hội để thay đổi.

Mỹ Anh