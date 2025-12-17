Trung QuốcỞ tuổi 100 và rụng hết răng, cụ Zhong Wenyu vẫn thoải thưởng thức đủ loại thức ăn, từ món truyền thống đến trà sữa, cola, cà phê và kem.

Cụ Zhong Wenyu, sống tại Thượng Hải, đang trở thành hiện tượng mạng xã hội khi thách thức mọi quy tắc dưỡng sinh truyền thống, theo SCMP hôm 15/12. Cụ Zhong đón tuổi 100 hồi tháng 9, được cháu ngoại thuộc thế hệ 9x là Xiaodan ghi lại cuộc sống hàng ngày trên tài khoản Xiaohongshu "Chị Zhong trăm tuổi". Cụ bắt đầu nổi tiếng hồi tháng 5, sau video ghi lại cảnh ăn cua lông.

"Bà tôi là người cá tính và có cách sống khác biệt so với hầu hết người già. Vì vậy, tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc thú vị này. Tôi không ngờ lại nhiều người thích xem video của bà đến vậy", Xiaodan chia sẻ.

Blogger ẩm thực 100 tuổi mê ăn cua, uống trà sữa Cụ Zhong trong một phóng sự truyền hình. Video: Jfdaily

Bà Zhang, con gái thứ ba của cụ Zhong, chia sẻ mặc dù đã rụng hết răng, cụ bà vẫn thưởng thức đủ loại thức ăn, từ các món truyền thống đến những món khoái khẩu hiện đại như trà sữa, cola, cà phê và kem. Ngoài ra, cụ còn thích ăn ở nhà hàng và đặt món qua các ứng dụng giao đồ ăn. Bà Zhang cho hay ngoài chỉ số đường huyết và huyết áp cần theo dõi, các chỉ số khám sức khỏe khác của cụ Zhong đều bình thường.

"Mẹ đã ở tuổi này rồi, không cần phải kiêng cữ đồ ăn nữa. Chúng tôi để mẹ ăn bất cứ thứ gì bà thích", bà Zhang nói, cho biết mẹ luôn ăn một cách vừa phải, không bao giờ ăn quá no mỗi lần.

Trước những bình luận chỉ trích gia đình đang "lợi dụng hình ảnh cụ", Xiaodan khẳng định "ngay cả khi không quay video, đây vẫn là thói quen hàng ngày của bà ngoại. Đó là cuộc sống thật của bà".

Cụ Zhong thưởng thức được nhiều loại món ăn, từ truyền thống đến những món hiện đại như trà sữa, kem. Ảnh: Douyin

Theo bà Zhang, ngoài khẩu vị tốt, bí quyết sống thọ của mẹ mình là tâm lý thoải mái và bắt kịp xu hướng. "Mẹ tôi thích chơi mạt chược và các trò chơi khác trên máy tính. Mẹ thích xem phim truyền hình, chương trình tin tức và thường trò chuyện các vấn đề thời sự với chúng tôi", bà kể.

Bà Zhang cho hay mẹ không bao giờ phàn nàn về khuyết điểm của người khác, mà chỉ nói về ưu điểm của họ. "Mẹ là người lạc quan và hài lòng với cuộc sống của mình", bà nói.

Một nghiên cứu dài hạn đăng trên tạp chí JAMA Neurology theo dõi hàng nghìn người cao tuổi kết luận các hoạt động kích thích trí tuệ như chơi game, sử dụng máy tính giúp giảm đáng kể nguy cơ sa sút trí tuệ (Dementia) và bệnh Alzheimer. Việc tương tác với công nghệ mới giúp não bộ duy trì tính dẻo dai (Neuroplasticity), tạo ra các liên kết thần kinh mới ngay cả khi đã già.

Công trình nổi tiếng khác công bố năm 2019 trên tạp chí khoa học danh tiếng PNAS (Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ) do tiến sĩ Lewina Lee dẫn đầu, đã phân tích dữ liệu của hơn 70.000 người. Kết quả cho thấy những người lạc quan nhất có tuổi thọ cao hơn trung bình 11-15% và có cơ hội sống thọ đến 85 tuổi cao hơn 50-70% so với người bi quan.

Cụ Zhong sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Khi còn trẻ, cụ từng trải qua nhiều khó khăn do chiến tranh và nghèo đói. "Mẹ tôi đã chứng kiến cách Trung Quốc phát triển như ngày nay. Bà ấy thường nói với chúng tôi rằng cuộc sống hiện tại hạnh phúc gấp trăm lần so với trước đây, vì vậy, đừng nên than phiền", bà Zhang chia sẻ.

Bình Minh (Theo SCMP, Shanghai Observer)