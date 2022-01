Hoà cùng vào sự sôi động của thị trường game thế giới, Việt Nam cũng chứng kiến sự nở rộ của các dự án game blockchain "made in Vietnam" thời gian gần đây, thậm chí có những game NFT của người Việt trở thành hiện tượng khi lần đầu tiên đạt doanh thu 1 tỷ USD, giá trị vốn hóa trên thị trường đạt 8,5 tỷ USD.

Theo thống kê của Newzoo, năm 2021, có gần 3 tỷ người chơi game trên toàn cầu, tăng 5,3% so với năm 2020. Doanh số thị trường game nói chung ước tính đạt 175,8 tỷ USD năm 2021 và dự kiến sẽ tăng lên 218,7 tỷ USD năm 2024, dự đoán một sự bùng nổ của ngành công nghiệp trò chơi. Công nghệ blockchain là chất xúc tác đáng kể cho sự tăng trưởng này.

Tuy nhiên, theo ông Hân Nguyễn, thị trường sản phẩm game blockchain hiện nay chủ yếu hướng tới giao dịch tiền mã hoá mà không thực sự chú trọng vào trải nghiệm giải trí của người chơi, lợi ích của cộng đồng game thực thụ.

Mới đây, vào tháng 7, game NFT Bemil do Thủ Đô Multimedia bảo trợ phát triển dựa trên nền kinh tế P2E (Play to Earn – chơi để tạo ra thu nhập), do một nhà phát hành ở Serbia phân phối tại thị trường nước ngoài cũng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ. Game này đã có 200 nghìn lượt tải trong 6 tháng đầu tiên ra mắt, với 35.000 thành viên trên Telegram, hơn 52.000 người theo dõi trên Twitter, lượng người theo dõi trên Fanpage tăng 200% mỗi tháng.