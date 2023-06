Bliss Hoi An lọt top 10 khách sạn mới hấp dẫn nhất toàn cầu

Tripadvisor vừa công bố giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best 2023, trong đó đại diện Việt Nam đứng thứ 10.

Để đạt được giải thưởng, các khách sạn phải đáp ứng tiêu chuẩn về sự an toàn và độ tin cậy. Chưa đến 1% trong 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải khách sạn mới hấp dẫn nhất, thể hiện mức độ xuất sắc về dịch vụ nhà hàng - khách sạn. Bliss Hoi An trải dài trên bãi biển Bình Minh phía Nam Hội An. Ảnh: Bliss Hoi An Nằm bên bãi biển Bình Minh nguyên sơ, Bliss Hoi An sở hữu bờ cát trắng trải dài, cảnh quan thiên nhiên xanh mát và hệ thống phòng ốc được thiết kế theo phong cách Indochine. Đây là khu nghỉ dưỡng mang đậm tinh thần wellness, chú trọng các hoạt động chăm sóc thể chất và tinh thần cho du khách. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những ngôi nhà cổ Hội An truyền thống, Bliss Hoi An là sự giao thoa giữa phong cách kiến trúc Đông Dương cổ điển, tạo nên sự tinh tế và hoài niệm về một Hội An xưa. Resort gồm 135 phòng nghỉ dưỡng cao cấp và các căn villa thấp tầng, đều có diện tích trên 51 m2 với tầm nhìn hướng biển hoặc kết nối vườn cây, đem đến cảm giác tự do, phóng khoáng. Phong cách Indochine điển hình của khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Bliss Hoi An Theo đánh giá của Tripadvisor, du khách trong nước và quốc tế đến Hội An yêu thích những trải nghiệm nghỉ dưỡng mới mẻ và đa dạng, hướng đến chăm sóc sức khỏe tâm - thân - trí. Bắt đầu ngày mới, du khách thức dậy và có thể đi dạo dọc bãi cát trắng trải dài, khám phá chợ cá Bình Minh để trải nghiệm nét văn hoá đặc sắc của người bản địa. Sau đó, khách lưu trú được tham gia lớp học yoga riêng, với sự hướng dẫn của chuyên gia Ấn Độ. Thưởng thức bữa sáng healthy với sự tinh tế của ẩm thực địa phương được chế biến từ những sản vật tươi ngon của địa phương tại Nhà hàng Bình Minh. Một lựa chọn khác cho du khách là trải nghiệm bể bơi vô cực, đọc sách, tắm nắng, thưởng thức một ly cocktail nhiệt đới trên ghế nghỉ và phóng tầm mắt ra đại dương. Trưa đến là lúc du khách khám phá ẩm thực với các thực đơn Á, Âu đa dạng cùng những món đặc sản của xứ Quảng. Trong không gian hiện đại của nhà hàng Bình Minh, thực khách thoải mái lựa chọn góc riêng tư để thưởng thức bữa trưa cùng người thân, bạn bè và thư thái ngắm biển. Nhà hàng Bình Minh là nơi du khách khám phá tinh hoa ẩm thực Á - Âu. Ảnh: Bliss Hoi An Buổi chiều, du khách có thể bắt Shuttle bus miễn phí của khu nghỉ dưỡng, ghé thăm phố cổ Hội An với những nét cổ kính, rêu phong và trầm mặc. Sau một ngày dài khám phá, Ngọc Linh Spa sẽ là điểm đến để chăm sóc sức khỏe, trị liệu thân - tâm, tìm kiếm sự thư giãn cho cơ thể và cân bằng tâm trí. Đặc biệt, tối thứ 7 hàng tuần, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm tiệc BBQ giữa khu vườn nhiệt đới, cùng tiếng sóng và âm nhạc trực tiếp. Đêm tiệc BBQ với live music thứ bảy hàng tuần. Ảnh: Bliss Hoi An Đội ngũ nhân viên tại Bliss Hoi An hầu hết là người địa phương, được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chí đem lại cảm giác ấm áp cho du khách. Với trải nghiệm đặc sắc và khác biệt, Bliss Hoi An được du khách toàn cầu đánh giá là nơi "trú ẩn" hoàn hảo cho kỳ nghỉ dưỡng biển dài ngày. Nhân dịp lọt top 10 Khách sạn mới hấp dẫn nhất toàn cầu, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness tung ưu đãi từ 1.999.000 đồng mỗi phòng cho một đêm nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó còn các ưu đãi: mua 1 tặng 1 tất cả dịch vụ tại Ngọc Linh Spa; mua 1 tăng 1 dịch vụ Pool Bar khung giờ 16h-18h; bữa sáng cho 2 người; đồ uống đặc biệt chào mừng; tiệc trà chiều trên một lần lưu trú; trải nghiệm hồ bơi vô cực sát biển; xe shuttle bus miễn phí vào phố cổ Hội An; tham gia lớp yoga, fitness, đạp xe, thả diều, bóng chuyền bãi biển ... Thời gian đặt phòng và lưu trú đến hết ngày 30/10 và chỉ áp dụng cho khách nội địa. Liên hệ hotline: 0911 889 558 - 0911 018 887 – Email: info@blisshoian.com; fanpage: https://www.facebook.com/blisshoian Thanh Thư