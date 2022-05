Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness khai trương

Khu nghỉ dưỡng tại Hội An có hệ thống lưu trú gồm 135 phòng nghỉ dưỡng cao cấp và các căn villa được chia thành 7 hạng phòng sang trọng.

"Wellness" là sự kết hợp giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Theo đó phong cách "wellness" đề cao các hoạt động và lối sống tích cực, khỏe mạnh, thư thái, gần gũi với thiên nhiên, giúp con người tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Sau 2 năm đại dịch, sức khỏe của nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19 đã khiến du lịch wellness trở thành một lựa chọn tối ưu tại thời điểm hiện tại và cả trong tương lai.

Một trong số những tác động tích cực hiếm hoi của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch chính là tạo nên sự bùng nổ của nhiều xu hướng du lịch mới, đó là du lịch chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness

Đặc biệt, đối diện với ô nhiễm môi trường, con người đã thay đổi quan điểm sống, ngày càng có nhiều người tìm đến xu hướng sống thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Họ hiểu ra rằng tìm về với thiên nhiên là con đường ngắn nhất để tìm đến hạnh phúc. Du lịch Wellness chính là xu hướng mang đến cho họ những trải nghiệm khác biệt, một cuộc sống khỏe mạnh cân bằng.

Tốc độ tăng trưởng của du lịch Wellness tại Việt Nam, dù đi sau một thời gian dài so với khu vực nhưng cũng đang nằm trong top đầu châu Á với tốc độ trung bình là 22,8% một năm. Bằng chứng là Hà Nội và Hội An được xếp vào "Top 10 điểm đến tốt nhất cho du lịch sức khỏe tại châu Á".

Nhằm đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích Hội An và không thể bỏ qua xu hướng du lịch wellness, vào tháng 6, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness ra mắt, đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp kết hợp nghỉ dưỡng.

Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness hướng tới nghỉ dưỡng, thư giãn mà mỗi người tham gia sẽ được trải nghiệm các hoạt động hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đó có thể là những buổi ngồi thiền giúp tịnh tâm và thư thái về tinh thần; massage hoặc làm đẹp trong spa; tập Yoga hoặc dưỡng sinh; đạp xe hoặc dạo bộ trên bờ biển hoang sơ, thơ mộng...

Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness là dự án được chuẩn hóa chất lượng dịch vụ wellness theo chuẩn quốc tế. Theo đó, Hoi An Beach Resort sẽ tập trung chuyên sâu các liệu trình, dịch vụ chăm sóc, tái tạo sức khỏe, sắc đẹp từ bên trong đến bên ngoài trong các phân khu xa hoa tọa lạc trên diện tích 5 ha rộng lớn.

Điểm đến du lịch sức khỏe là những nơi có môi trường yên tĩnh, không gian trong lành, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness

Với hệ thống 135 phòng nghỉ dưỡng cao cấp và các căn villa được chia thành 7 hạng phòng với phong cách sang trọng cùng không gian thoáng đãng, Hoi An Bliss Resort sẽ mang đến cho du khách sự thoải mái và thư giãn trong những ngày lưu trú tại Hội An. Tất cả hạng phòng ở Hội An Bliss Resort đều có ban công riêng hướng biển cho phép du khách tận hưởng khung cảnh đại dương khoáng đạt.

Tại khu vực phòng nghỉ, các ban công được thiết kế thoáng và thông nhau, tạo nên chiều sâu hun hút mang dáng dấp của cầu chùa Hội An lộng gió, 100% phòng nghỉ có bồn tắm và ban công hướng biển bên cạnh các tiện ích cao cấp có sẵn tại khu nghỉ dưỡng, từ phòng tập gym hiện đại đến rooftop bar có tầm nhìn bao quát 360 độ hướng ra đại dương, phóng tầm mắt thấy được Cù Lao Chàm. Khu nhà hàng có không gian thoáng mát, hệ thống phòng hội nghị, hội thảo được trang bị tiện nghi có sức chứa từ 100 đến 1.000 khách cho những buổi tiệc hoành tráng và sang trọng.

Những tán cây nhiệt đới tọa lạc tại các villa của Hoi An Bliss Resort theo kiến trúc nhà gỗ Hội An đặc trưng được kết hợp hài hòa cùng phong cách Indochine thanh lịch gợi nhắc đến khung cảnh của bộ phim "Người tình" nổi tiếng. Đó là nơi tâm trí như được xoa dịu bởi vẻ đẹp của thiên nhiên trong một không gian sống đầy chất thơ.

Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness sẽ mở cửa vào 24/6 nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe của du khách. Ảnh: Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness

Hòa mình cùng thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, sự an toàn, tái tạo năng lượng là những gì mà Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness mang lại cho khách hàng trong những ngày nghỉ dưỡng tại đây.

Nhân dịp khai trương, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness triển khai chương trình siêu ưu đãi với giá chỉ từ 2 triệu đồng một một phòng. Ưu đãi baog ồm: bữa sáng cho 2 người, đồ uống đặc biệt chào mừng khi tại tiền sảnh, trái cây set up một lần lưu trú, tiệc trà và các loại bánh vùng miền Quảng Nam, xe shuttle bus miễn phí vào phố cổ hàng ngày, các hoạt động thể chất đa dạng (yoga, thiền, Thái Cực Quyền, đạp xe, fitness...) tại resort, hồ bơi vô cực sát biển đẹp nhất miền Trung.

(Nguồn: Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness)