Blanca City tăng sức hút đầu tư khi có thêm khách sạn Marriott

Sự xuất hiện của Marriott International tại Blanca City được kỳ vọng góp hút khách du lịch và tăng lực cầu cho bất động sản.

Trong thị trường bất động sản, sự hiện diện của các thương hiệu vận hành quốc tế tạo tác động đến giá trị khu vực. Tại nhiều đô thị như London, Dubai hay Bangkok, các dự án có sự tham gia của thương hiệu khách sạn lớn thường ghi nhận mức độ quan tâm cao hơn từ nhà đầu tư.

Thỏa thuận hợp tác giữa Sun Group và Marriott International tại Blanca City - đô thị biển 96 ha, được xem là một bước đi đáng chú ý của thị trường đầu năm 2026. Khách sạn Marriott đầu tiên tại Vũng Tàu dự kiến sẽ được xây dựng tại một trong những vị trí đẹp nhất tổ hợp Blanca City, sát bên biển Bãi Sau.

Phối cảnh đô thị Blanca City. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện chủ đầu tư Sun Group, việc một thương hiệu khách sạn toàn cầu lựa chọn điểm đến không chỉ phụ thuộc vào vị trí mà còn dựa trên tiềm năng phát triển du lịch và khả năng thu hút khách quốc tế.

Trước đó, Marriott và Sun Group đã hợp tác với nhau tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Dự án được xem là một ví dụ về việc thương hiệu quốc tế góp phần nâng tầm điểm đến. Hai năm sau khi vận hành, khu nghỉ dưỡng được tỷ phú Ấn Độ Kaabia Grewal phải chọn làm nơi tổ chức đám cưới xa hoa kéo dài 7 ngày đêm, với sự tham dự của hơn 800 khách mời và nghệ sĩ. Tổ hợp này cũng nhận nhiều giải thưởng quốc tế về du lịch.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Tại Vũng Tàu, các yếu tố hạ tầng đang tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Khoảng cách kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai, cùng hệ thống cao tốc và cảng biển quốc tế, giúp mở rộng khả năng tiếp cận dòng khách trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của các thương hiệu quốc tế được đánh giá có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm các đơn vị vận hành, dịch vụ và dòng vốn đầu tư vào khu vực. Quan trọng hơn, khi vận hành, với mạng lưới hơn 270 triệu thành viên Marriott Bonvoy toàn cầu, nơi đây nhiều tiềm năng trở thành điểm đến của giới doanh nhân, chuyên gia quốc tế và tầng lớp siêu giàu.

"Không chỉ là địa chỉ quen thuộc của 20 triệu người dân Đông Nam Bộ, khi tên tuổi Vũng Tàu vươn tầm ra thế giới, các dòng bất động sản tại Blanca City cũng sẵn sàng đón đầu dòng vốn đầu tư và lượng du khách lớn", đại diện Sun Group nhận định.

Khu đô thị 96 ha được phát triển theo mô hình tích hợp, kết hợp lưu trú, giải trí và thương mại, nổi bật có công viên nước Sun World 15 ha đã vận hành. Dự án còn nằm tại khu vực Bãi Sau, nơi tập trung hoạt động du lịch của thành phố.

Khu căn hộ Beacon Tower. Ảnh: Sun Group

Trong cấu trúc dự án, phân khu căn hộ Beacon Tower là một trong những sản phẩm nổi bật.

Đây là phân khu căn hộ sở hữu lâu dài duy nhất tại Blanca City. Beacon Tower gây ấn tượng bởi chiều cao 34 tầng, cùng triết lý thiết kế hướng tâm và tối ưu hóa trải nghiệm. Các căn hộ tại đây sở hữu chiều cao tầng 3,6 m, tạo nên một không gian sống khoáng đạt, nhiều ánh sáng và gió biển. Cư dân có thể ngắm trọn cảnh biển và sự sôi động của phố thị ngay từ ban công nhà mình.

Hệ thống tiện ích nội khu của Beacon Tower được thiết kế để phục vụ những khách hàng kỹ tính nhất, từ sảnh đón, khu vực gym, yoga, spa sauna đến bể bơi vô cực.

Phối cảnh tầm nhìn tại ban công căn hộ. Ảnh: Sun Group

Theo một số nhà đầu tư, các sản phẩm nằm trong khu vực có thương hiệu vận hành quốc tế thường có lợi thế trong khai thác cho thuê, nhờ khả năng thu hút dòng khách ổn định.

Trong bối cảnh du lịch Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn phát triển mới, các dự án gắn với hệ sinh thái dịch vụ và thương hiệu quốc tế được xem là có tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Hoài Phương