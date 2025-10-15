Blanca City quy hoạch 9 công viên ven biển cho cư dân

Blanca City phát triển hệ thống công viên và tổ hợp giải trí nước Sun World, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi, nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Tại trung tâm du lịch Vũng Tàu, Blanca City được phát triển theo định hướng đô thị nghỉ dưỡng tích hợp, quy hoạch gồm 8 công viên cảnh quan và 15 ha dành cho tổ hợp giải trí nước Sun World. Dự án hướng tới kiến tạo không gian sống kết hợp giữa nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và du khách.

Blanca City được thiết kế theo mô hình "all in one" - tất cả trong một, trong đó hệ thống 8 công viên cảnh quan được lấy cảm hứng từ hình tượng cá Ông. Mỗi khu mang một chủ đề, chức năng riêng, góp phần tạo không gian sinh hoạt chung và hoàn thiện tổng thể cảnh quan đô thị.

Blanca City có 8 công viên cảnh quan mang lại nhịp sống an yên bên biển. Ảnh: Sun Group

Đi sâu vào nội khu, Coastal Park nằm ven biển, được quy hoạch trải dài dọc bờ cát, liền kề trung tâm thương mại mặt biển, đón gió đại dương suốt bốn mùa. Tiếp đến là Central Park, được ví như trái tim của Blanca City kết nối khu vực trung tâm với quảng trường, hồ cảnh quan, sân khấu ngoài trời, tuyến phố lễ hội, hướng đến việc tổ chức các hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa và giải trí, mang đến nhịp sống tươi mới giữa lòng phố thị.

Trong khi đó, Sea Soul Park được thiết kế theo phong cách yên tĩnh với vườn thiền, lối dạo lát gỗ, mê cung rong biển, sân chơi sứa biển và những chòi nghỉ phủ bóng cây xanh... khiến không gian như khu vườn nhiệt đới thu nhỏ. Khác biệt với sự an nhiên của Sea Soul Park, Whale Park mang tính năng động và trẻ trung hơn với khu thể thao. Đường thể thao, khu vui chơi nước, sân cỏ rộng, đài phun nước biểu tượng và khu lounge ngoài trời... tạo thành điểm hẹn cho những buổi dã ngoại gia đình hay hoạt động cộng đồng.

Sân chơi thể thao, khoảng xanh và không gian nghỉ ngơi đan xen đáp ứng sở thích mọi lứa tuổi. Ảnh: Sun Group

Sport Park tập trung vào các tiện ích thể thao như sân tennis, bóng rổ, bóng đá, pickleball, khu vườn rau hữu cơ và food court ngoài trời. Nơi đây, cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng đường chạy bộ quanh hành lang xanh, kết thúc bằng bữa tối cùng bạn bè trong không gian ẩm thực ngoài trời. Xen kẽ giữa các khu chức năng là ba công viên nội khu Green Park 1, 2, 3, mảng xanh đóng vai trò điều hòa không khí và tạo không gian sinh hoạt chung cho cư dân.

Trong 9 công viên, Sun World Vũng Tàu là tổ hợp giải trí quy mô lớn, do Sun Group đầu tư và vận hành. Công viên nước có hơn 20 trò chơi chủ đề, khu ẩm thực và các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ từ sáng đến tối. Với vị trí liền kề khu nhà ở, cư dân Blanca City chỉ cần vài phút di chuyển là có thể tận hưởng không khí sôi động của những sự kiện, lễ hội diễn ra quanh năm.

Sun World Vũng Tàu 15 ha nằm giữa Blanca City, dự kiến đi vào vận hành đầu năm 2026. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện chủ đầu tư, nếu những tòa tháp Blanca vươn cao tựa cánh buồm và các dãy phố Casa mang dấu ấn kiến trúc nghệ thuật được xem là biểu tượng hiện đại của Blanca City, thì hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước, ánh sáng chính là yếu tố định hình bản sắc của toàn khu đô thị. Trong đó, tổ hợp giải trí nước Sun World được xem là điểm nhấn nổi bật với quy mô lớn và hoạt động đa dạng.

Lấy cảm hứng từ nét văn hóa sông nước phương Nam, Sun World Vũng Tàu được chia thành 4 phân khu chủ đề với thiết kế cảnh quan đặc trưng. Các hoạt động giải trí nổi bật gồm đường trượt đua nước 10 làn quy mô lớn, dòng sông mạo hiểm Action River và bể tạo sóng đôi gần 6.000 m2. Trẻ em cũng có khu vực vui chơi riêng với tàu lượn nước mini và hồ tạo sóng nhỏ, tạo điều kiện để cả gia đình cùng trải nghiệm các hoạt động thư giãn bên biển trong cùng không gian.

Khi hoàng hôn buông xuống, Sun World Vũng Tàu khoác lên diện mạo mới, trở thành không gian giải trí sôi động với chuỗi nhà hàng, quán cà phê đa phong cách cùng các chương trình biểu diễn ánh sáng và âm nhạc mang màu sắc lễ hội miền nhiệt đới. Không khí náo nhiệt và ánh sáng rực rỡ khiến nơi đây trở thành tâm điểm vui chơi của Blanca City, thu hút cả cư dân lẫn du khách.

Ngay liền kề khu công viên nước là trung tâm thương mại mặt biển quy mô lớn, được định hướng trở thành một trong những tổ hợp thương mại ven biển nổi bật tại Việt Nam. Khu vực này dự kiến sẽ kết nối trực tiếp với Sun World và chuỗi khách sạn quốc tế, hình thành vòng quay thương mại - du lịch hoạt động liên tục suốt ngày đêm, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm và nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị biển TP HCM.

20 trò chơi nước và tổ hợp dịch vụ giải trí ẩm thực sẽ xuất hiện tại Sun World Vũng Tàu. Ảnh: Sun Group

Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, với hệ thống cảnh quan, tiện ích và không gian nghỉ dưỡng được đầu tư đồng bộ, Blanca City được đánh giá là khu đô thị hội tụ giá trị sinh thái, văn hóa, du lịch. Nơi đây hướng đến phong cách sống hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân. Với trẻ nhỏ, đó là không gian học hỏi và vận động giữa môi trường trong lành. Với người lớn tuổi, là nơi an dưỡng yên bình nhưng vẫn giữ nhịp sống tươi mới. Còn với thế hệ trẻ, khu đô thị là không gian sống năng động, tích hợp giữa làm việc, giải trí và nghỉ ngơi trong cùng một khuôn viên.

"Blanca City không chỉ phát triển các loại hình nhà ở như căn hộ, townhouse hay villa, mà kiến tạo phong cách sống toàn diện. Chuẩn sống tại Blanca City được định nghĩa bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa và con người - nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống", đại diện nói.

Hoàng Đan