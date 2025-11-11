Blanca City kỳ vọng đón sóng đầu tư khi TP HCM mở rộng

Blanca City tại trung tâm Vũng Tàu hưởng lợi từ hạ tầng vùng và quy hoạch mở rộng TP HCM, kỳ vọng thành khu đô thị đón đầu xu hướng phát triển khu vực phía Nam.

TP HCM sau sáp nhập tạo lợi thế cho kinh tế, hạ tầng và bất động sản cùng tăng tốc. Tại buổi tọa đàm "50 năm thống nhất - Khát vọng vươn mình" diễn ra tháng 5, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng: "TP HCM có tiềm năng phát triển trở thành một Singapore hoặc Thượng Hải của Việt Nam". Bà lý giải, Bình Dương (cũ) thuộc top đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhờ cơ chế vận hành tốt, biết cách thu hút vốn. Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có thế mạnh rất tốt về hạ tầng, cảng biển và một số ngành kinh tế khác nhau, trong đó đặc biệt là du lịch. "Kết hợp ba nơi khác nhau là mô hình tuyệt vời, giúp TP HCM đạt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế", bà nói.

Dưới góc nhìn nhà đầu tư, Sun Group cho rằng dù vẫn còn khoảng cách về quy mô kinh tế, nhưng TP HCM mới có nhiều điểm tương đồng với Thượng Hải, từ vị trí địa lý chiến lược, lợi thế ven biển đến tiềm năng khai thác hệ thống sông ngòi nội địa. Thượng Hải từng tạo nên kỳ tích nhờ quy hoạch và đầu tư hạ tầng đồng bộ, TP HCM sau sáp nhập cũng đang hướng đến hành trình tương tự, đặc biệt với sự bổ sung từ khu vực Vũng Tàu (cũ). Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành cùng chuỗi dự án kết nối du lịch - đô thị sắp hoàn thiện, giúp khu vực này trở thành động lực phát triển mới của vùng kinh tế phía Nam.

Ngoài ra, thị trường phía Nam đang hội tụ các yếu tố thuận lợi để thu hút dòng vốn, theo nhiều chuyên gia trong ngành. Những khu vực ven đô, giáp ranh hoặc ven biển với hạ tầng hoàn thiện sẽ hưởng lợi lớn từ các dự án giao thông trọng điểm.

Phối cảnh dự án Blanca City. Ảnh: Sun Group

Nắm bắt xu hướng đó, Sun Group phát triển Blanca City đô thị biển quy mô 96,6 ha tại trung tâm Bãi Sau (Vũng Tàu), được định vị là điểm nhấn mới của khu vực. Dự án tọa lạc trên trục đường 3/2, tích hợp tổ hợp giải trí nước Sun World và 8 công viên cảnh quan, hướng đến mô hình đô thị "all in one" - tất cả trong một, nơi cư dân có thể an cư, nghỉ dưỡng và tận hưởng hệ thống tiện ích nội khu.

Bộ đôi tháp Blanca 6-7 có "tầm nhìn song hải", gồm tầm nhìn ra biển Bãi Sau và mũi Nghinh Phong. Ảnh: Sun Group

Đại diện chủ đầu tư đánh giá, việc đầu tư vào Blanca City được xem là cơ hội đón đầu chu kỳ phát triển của TP HCM trong định hướng trở thành siêu đô thị tầm cỡ châu Á. Bên cạnh yếu tố vị trí, dự án còn kích hoạt tiềm năng khai thác du lịch và kinh doanh dịch vụ tại khu vực Nam Bộ.

Trong tổng thể dự án, bộ đôi tháp Blanca 6-7 nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng "cánh buồm vươn ra biển lớn", do Aedas thực hiện, cùng tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất từ Ong&Ong (Singapore). Nhờ vị trí đẹp, do đó, chủ nhân căn hộ Blanca 6-7 còn có đặc quyền "tầm nhìn song hải", có thể ngắm bình minh bên biển Bãi Sau và hoàng hôn trên mũi Nghinh Phong trong cùng một khung cửa với trải nghiệm độc bản mà hiếm dự án nào có được.

Các căn hộ Blanca 6-7 hướng đến nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng, còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả khi được vận hành bởi đơn vị quốc tế. Nhờ hệ thống đặt phòng toàn cầu, kênh phân phối chuyên nghiệp và cộng đồng hội viên lớn, giúp chủ sở hữu căn hộ duy trì công suất cho thuê và hiệu quả khai thác, mang đến dòng tiền thụ động bền vững.

Nội thất căn hộ mẫu Blanca. Ảnh: Sun Group

Chủ đầu tư đánh giá, các yếu tố trên làm nên sức hút của Blanca 6-7 trong mắt giới đầu tư đang tìm kiếm tài sản vừa có giá trị tích lũy, vừa có khả năng sinh lời ổn định.

Đại diện một sàn phân phối bất động sản tại Vũng Tàu cho biết, Blanca City đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư nhờ vị trí, quy mô và tiềm năng tăng trưởng. Theo ông, khi hạ tầng khu vực phía Nam hoàn thiện, đặc biệt là sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc và cầu vượt biển Cần Giờ, thị trường Vũng Tàu sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Blanca 6-7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Ảnh: Sun Group

Chủ đầu tư dự án đánh giá, thị trường cũng ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét. Nhiều nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các sản phẩm vừa mang lại giá trị khai thác thực tế, vừa có tiềm năng tăng giá lâu dài. Với Blanca City và hai tòa tháp Blanca 6-7, những yếu tố đó được thể hiện rõ qua ba điểm then chốt.

Thứ nhất, dự án nằm ở vùng giá cạnh tranh so với các đô thị du lịch khác. Khi hạ tầng giao thông đồng bộ, biên độ tăng giá có thể mở rộng, nhất là tại các dự án có quy mô và thương hiệu như Blanca City. Thứ hai, mô hình vận hành chuyên nghiệp giúp chủ sở hữu tối ưu hiệu quả khai thác. Việc hợp tác với đơn vị quản lý quốc tế giúp đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ và duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định, giảm bớt gánh nặng tự vận hành.

Tiếp theo đó, quỹ đất ven biển trung tâm Vũng Tàu ngày càng hạn chế. Khu vực này nay đã thuộc địa phận TP HCM, nên những căn hộ có tầm nhìn trực diện biển, nằm trong đại đô thị quy mô lớn, được dự báo sẽ ngày càng khan hiếm và có giá trị cao.

"Khi TP HCM phát triển theo định hướng mới, Blanca City được kỳ vọng sẽ thành tâm điểm của khu vực kinh tế phía Nam, nơi hội tụ tiềm năng an cư và đầu tư bền vững", đại diện nói.

Hoàng Đan