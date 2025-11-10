Blanca City góp phần hút nguồn khách du lịch đến Vũng Tàu

Đô thị biển 96,6 ha với điểm nhấn công viên nước Sun World, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp được kỳ vọng thành điểm đến hút khách cho Vũng Tàu.

Theo đại diện Sun Group, phố biển có hạ tầng đang được nâng cấp mạnh, bãi tắm hút khách nhưng còn thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí quy mô lớn. Do đó, Blanca City được xem là mảnh ghép đánh dấu bước chuyển trong mục tiêu hình thành "đô thị biển" toàn diện của Vũng Tàu. Dự án có tổng vốn gần 37.000 tỷ đồng, tọa lạc trên trục đường ven biển 3/2 - tuyến huyết mạch kết nối các trung tâm du lịch trọng điểm.

Được quy hoạch theo mô hình "all-in-one" (điểm đến tất cả trong một), Blanca City tích hợp ba trụ cột sống - nghỉ dưỡng - giải trí. Không gian đô thị có đa dạng tiện ích, phân khu chức năng gồm dải công viên ven biển, trung tâm thương mại mặt biển, chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu quốc tế, trường học liên cấp, tổ hợp y tế chất lượng cao, đại lộ Hoa cùng bãi biển riêng gần 1 km. Hệ thống tiện ích quy mô này lần đầu tiên xuất hiện tại Vũng Tàu, hướng tới hình thành không gian đô thị biển vận hành bền vững.

Blanca City tích hợp ba trụ cột sống - nghỉ dưỡng - giải trí. Ảnh: Sun Group

Trung tâm dự án là công viên nước Sun World Vũng Tàu rộng 15 ha, gồm hơn 20 hạng mục giải trí. Nổi bật có đường trượt nước 10 làn - lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, bể tạo sóng đôi gần 6.000 m2, dòng sông thử thách (Action River) và tàu lượn nước dài gần 350 m - mô hình đầu tiên tại Đông Nam Á.

Ban ngày, công viên khai thác chủ đề văn hóa sông nước miền Nam. Ban đêm biến thành không gian lễ hội với ẩm thực, âm nhạc và ánh sáng. Sun World Vũng Tàu dự kiến vận hành năm 2026, hứa hẹn trở thành điểm đến giải trí mới của miền Nam, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại phố biển.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu dự kiến vận hành từ năm 2026. Ảnh: Sun Group

Ngoài các tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí, bộ sưu tập bất động sản của dự án đa dạng với 8 tòa tháp Beacon lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng, 6 tòa tháp Blanca mang dáng dấp cánh buồm Pháp - Bồ Đào Nha, cùng các biệt thự và nhà phố thấp tầng theo phong cách bán đảo Iberia kết hợp văn hóa Nam Bộ. Toàn bộ được thiết kế bởi Aedas, đơn vị kiến trúc quốc tế, mang đến tổng hòa giữa cổ điển và hiện đại.

Quy hoạch đô thị quy mô như Blanca City được kỳ vọng giúp Vũng Tàu mở rộng năng lực đón khách và phát triển du lịch bền vững, nhất là khi loạt hạ tầng kết nối trọng điểm đang về đích. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dài 53,7 km, tổng vốn hơn 18.000 tỷ đồng, dự kiến thông xe kỹ thuật tháng 12/2025 và vận hành năm 2026, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM còn hơn một giờ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng tốc để thông xe kỹ thuật từ 19/12. Ảnh: Minh Ánh

Cùng năm, sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động giai đoạn 1 sẽ trở thành cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước. Hàng loạt tuyến kết nối khác như Vành đai 3 TP HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, hay tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài gần 19 km (đang nghiên cứu đầu tư theo hình thức PPP) đang được thúc đẩy, tạo thành mạng lưới liên vùng đồng bộ.

Với vị trí kết nối trực tiếp cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành và Côn Đảo, Vũng Tàu là điểm neo quan trọng trong chiến lược đưa TP HCM vươn ra biển. Theo đại diện Sun Group, để đạt mục tiêu phát triển bền vững, hạ tầng đô thị và dịch vụ cần được đầu tư tương xứng, hình thành các khu đô thị biển kiểu mẫu có khả năng giữ chân du khách dài ngày.

Phối cảnh dự án Blanca City. Ảnh: Sun Group

Vừa qua, Vũng Tàu được World Travel Awards 2025 (Giải thưởng Du lịch Thế giới) vinh danh là "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á". Nhưng, hiện thời gian lưu trú trung bình của du khách tại Vũng Tàu đạt 1,9 đêm, thấp hơn Đà Nẵng (2,3 đêm) và Nha Trang (2,5 đêm). "Sự xuất hiện của Blanca City - cùng các tổ hợp dịch vụ, công viên giải trí và hệ thống khách sạn quốc tế - được kỳ vọng góp phần thay đổi thực trạng này", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Hoài Phương