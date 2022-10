Blake Shelton rời The Voice Mỹ

Ngôi sao nhạc đồng quê Blake Shelton sẽ rời cuộc thi The Voice Mỹ sau 23 mùa ngồi ghế huấn luyện viên.

Ngày 11/10, Blake Shelton thông báo mùa 23 - diễn ra vào đầu 2023 - sẽ là lần cuối anh tham gia The Voice Mỹ với tư cách huấn luyện viên. "Tôi đã vật lộn với chương trình này rất lâu và quyết định đến lúc rời đi. Cuộc thi này đã thay đổi đổi tôi một cách tốt đẹp hơn. Tôi xem chương trình như nhà của mình", anh cho biết.

Blake Shelton giữ vai trò huấn luyện viên The Voice Mỹ từ năm 2011 đến nay. Ảnh: CNN

Ca sĩ nói thêm: "12 năm trên chiếc ghế này là một hành trình thật tuyệt vời. Tôi muốn cảm ơn mọi người trong êkíp tại NBC, từng nhà sản xuất, nhạc công, biên kịch, hậu cần. Các bạn là những người tuyệt nhất".

Ngôi sao nhạc đồng quê tham gia The Voice Mỹ từ mùa một cùng Adam Levine, Christina Aguilera và CeeLo Green cho đến nay. Anh và trưởng nhóm Maroon 5 là hai người trụ lại lâu nhất. Levine rời cuộc thi sau mùa thứ 16. Trong suốt 22 mùa vừa qua, đội của Blake Shelton tám lần có ca sĩ vô địch. Anh sẽ ngồi ghế huấn luyện viên mùa cuối cùng các đồng nghiệp Niall Horan, Chance the Rapper và Kelly Clarkson.

Blake Shelton, sinh năm 1976, gắn liền với những tác phẩm như God Gave Me You, Every Time I Hear That Song, Boys 'Round Here... Anh từng có 40 ca khúc vào bảng xếp hạng thịnh hành tại Mỹ và nhận chín đề cử Grammy. Shelton ly hôn Miranda Lambert năm 2015 và gắn bó với ca sĩ Gwen Stefani cùng năm đó đến nay.

Blake Shelton - Nobody But You - hát cùng Gwen Stefani Blake Shelton hát "Nobody But You" cùng Gwen Stefani. Video: Blake Shelton Youtube

Ra mắt lần đầu năm 2011, The Voice Mỹ được sản xuất dựa theo chương trình gốc của Hà Lan. Cuộc thi được tổ chức theo chu kỳ hai lần một năm, vào mùa xuân và mùa thu tại Mỹ. Nhiều tên tuổi như Christina Aguilera, Cee Lo Green, Shakira, Usher, Pharrell Williams, Gwen Stefani, Alicia Keys, Miley Cyrus... từng làm huấn luyện viên cho chương trình. Javier Colon, Dia Frampton, Beverly McClellan, Vicci Martinez... từng đoạt ngôi quán quân của cuộc thi.

Phương Mai (theo People)